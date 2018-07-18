BC 省的经济与国际留学生

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根据一份新的报告，国际留学生为加拿大 BC省的经济贡献了大笔资金，但随着 BC省不断提升国际学生的学费，这种情况也面临风险。

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BC 省学生联合会 （B.C. Federation of Students）呼吁应该对国际学生学费的上涨，设立上限。

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每年花 31亿加元

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(Tristan Le Rudulier/CBC)

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在最近发布的一个报告中，BC学生联合会说，国际留学生每年在 BC 省的开销超过 31 亿加元，为 BC 省创造了超过 26,000 个就业机会，为 BC 省的 GDP 贡献超过 17 亿加元。

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报告的作者劳拉·塞莱斯特 （Laura Celeste）说，可以看出，BC 省的经济非常依赖国际学生，但目前没有任何涉及国际学生学费上涨的规定，从而使目前的情况并不那么稳定。

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她说，要是有很多国际留学生去了别的的省份的话，那我们的省份就会有一些麻烦。

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国内学生学费上涨有限制

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(Darryl Dyck/Canadian Press)

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根据 BC省的政策，对于本国的学生，高等院校的学费增长每年不得超过 2%。

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然而，对于国际学生的学费增长幅度，却没有类似的规定。

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上述报告没有具体区分每个大学或大专的费用，但报告指出，各个学校的费用 “差异很大”，增幅也有很大不同。

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塞莱斯特说，一些学校总是不停地给国际学生涨学费，最终的结果可能是把这些学生给 “赶走”了。

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B.C.省学生联合会的报告要求省政府限制高等教育机构向国际学生收费的上涨幅度，设置一个类似于国内学生费用的上涨上限。

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劳拉·塞莱斯特说，这也是为了让国际留学生知道自己在 BC 省学习期间，如何规划预算。

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BC省学费加拿大第二高

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根据统计，在 2015 年，BC省有国际学生 113,000 人。

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报告发现，到 2017年，国际学生的学费比1991年的水平增加了近 5 倍。相比之下，国内学生的学费比1991 年的水平增加了不到 3 倍。

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该报告称， BC 省现在是加拿大国际学生学费第二高的省份。

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教育部长责怪前政府

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BC 省高等教育部长梅兰妮·马克 (Chad Hipolito/Canadian Press)

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BC 省的高等教育部长梅兰妮·马克（Melanie Mark）把这种情况归罪于前任省政府，她在一份声明中说，现政府正在研究与国际学生有关的各种问题。

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她说，我们的政府正在与教育机构、学生和其他的合作伙伴合作，研究新的国际教育政策，我们重点关注的是学生的上学体验，而不仅仅是入学的人数。

BC 省高等教育部的发言人表示，省政府将会根据学生联合会新报告中提出的一些问题，进行讨论。

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