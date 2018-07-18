加拿大大麻合法化请儿童帮忙

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据加拿大广播公司报道，加拿大联邦政府卫生部为了选出最有效的标识以警告误食大麻会对健康带来的危险，不但请成年人、青少年、而且请年龄最低只有5岁的儿童参加选择。

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加拿大联邦政府出资6万加元请Earnscliffe Strategy Group咨询公司在多伦多、温哥华和魁北克市进行“焦点小组测试”，以选出最有效的大麻警示标识。

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Earnscliffe Strategy Group公司把参加小组测试的人分成几个年龄组，有成年人、有青年人、有10岁到12岁的少年、还有5岁到9岁的儿童。

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不过Earnscliffe Strategy Group咨询公司对儿童组和少年组只进行了访谈，而对青年组和成年组则进行了焦点小组测试。

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虽然年龄不一样，但各个年龄组的首选都是类似汽车停牌标识那样引人注目并给人以负面预感的标识。

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加拿大卫生部在推荐这一大麻警示标识的报告中说，该标识同时给人以三重信息。首先是八边形停牌给人的信息是“停止”，红色则是传统的示警颜色，白色的大麻叶子显示被警示的主题，THC三个黑色字母则被认为是可以引起儿童向父母提问的话题。

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RCI with Rob Antle · CBC News

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