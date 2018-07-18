这问题让加拿大人均寿命下降

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专家们认为，近几年加拿大主要城市越来越严重的毒品过量致人死亡的问题会导致加拿大人口平均寿命的下降。

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加拿大公共健康事务局Public Health Agency of Canada表示，在计算加拿大全国人口平均寿命时将开始把鸦片类毒品过量致死的因素考虑进去，而且这个研究计算工作会在今后几个月内进行。

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人口平均寿命是衡量一个国家生活质量的综合指标，因为国民的生活方式、食品构成、医疗服务水平、教育水平、收入水平、发病率等因素都会影响人口的平均寿命。

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加拿大人口平均寿命长过去几十年来一直呈延长趋势。比如1990年加拿大全国人口的平均寿命是77岁，到2017年这个数字增加到82岁。

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专家们认为，一旦把芬太尼毒品过量致人死亡的情况考虑进去，加拿大的人口平均寿命会下降。

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统计数字显示，2016年加拿大有3千人死于鸦片类毒品过量，2017年增加到4千人。鸦片类毒品过量已经成为30岁到39岁年龄组人口死亡的最主要原因。

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加拿大邻国美国的人口平均寿命过去几十年出现过两次下降。一次是上个世纪90年代由于艾滋病导致的人口平均寿命下降，另一个就是最近几年鸦片类毒品过量致死导致人口平均寿命的下降。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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