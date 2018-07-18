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特鲁多改组内阁为明年大选造势

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 18 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理特鲁多星期三上午改组内阁、增加5个内阁部长职位、调整了6位部长职位，以便为明年的全国大选做好准备。

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调整6位部长职位

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加拿大西蒙弗雷泽大学政治系的David Moscrop认为，为了提前准备明年的大选，特鲁多要把那些表现好、或至少没有差错的重量级部长留在现有的岗位，把一些表现不得力的部长换到次要岗位，把一些后座议员提升为部长。

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特鲁多把其内阁的6位原有部长调整了职务，海洋渔业部长Dominic LeBlanc换位到负责联邦与省市关系、北方事务和国内贸易关系的部长；基本建设事务部长Amarjeet Sohi换位到自然资源部长；负责公共服务和政府采买事务的部长Carla Qualtrough除了继续担负原有责任之外还增加了负责残疾人服务的职责；负责自然资源事务的部长Jim Carr换位到负责国际贸易的部长；负责文化事务的部长Mélanie Joly换位到负责贸易、官方语言和法语国家事务的部长；负责国际贸易事务的部长François-Philippe Champagne换位到基本建设事务部长。

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CBC

专家们似乎认为，把负责文化事务的部长Mélanie Joly更换到负责旅游事务的部长显示她在过去三年任期上表现欠佳。

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David Moscrop认为，特鲁多星期三的内阁改组相当于对汽车发动机的正常保养维修、而不是更换发动机。

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David Moscrop指出，通常来说作为政府部长的议员如果不出丑闻则连选连任的机会比较大；所以特鲁多会把一些有工作能力、但所在选区不稳固的议员提示为部长以增加为自由党赢得议席的机会。

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增加5位部长

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特鲁多星期三改组内阁前只有一位部长职位空缺。联邦科学事务部部长Kent Hehr由于性骚扰指控而被免去部长职务，但仍然被留在自由党议会党团内。

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所以需要更多部长职位以进行分配的特鲁多把原来29位部长的政府内阁扩大、增设5位部长的职位。这5位新部长是，原来负责大麻合法化事务的国务秘书Bill Blair成为负责边境安全和削减犯罪事务部长；原来担任自由党议会党团党鞭的Pablo Rodriguez出任文化事务部长；温哥华议员Jonathan Wilkinson出任海洋渔业事务部长；Filomena Tassi出任老人事务部长；多伦多郊区议员Mary Ng出任小企业和促进出口事务部长。

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二十多年来加拿大联邦新政府上台后一般会缩小内阁部长的数额、给选民以精兵简政的感觉；在执政几年后再扩大内阁规模、增加部长人数，以为赢得下次大选做准备。

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多伦多大学政治系的Nelson Wiseman认为，大选前改组内阁就像是给房间刷上新漆、给人气象一新的印象；但这刷漆的时间很重要，太早了就不新鲜、太晚了会让人怀疑墙上有缺陷所以要用新漆来遮盖。

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特鲁多上一次改组内阁是在2017年1月10日，两位资深内阁部长John McCallum 和 Stéphane Dion离任。取代Stéphane Dion出任外交部长的弗里兰德女士被认为是特鲁多内阁中表现比较出色的部长之一。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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