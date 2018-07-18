卡尔加里牛仔节：今年游客人数大超去年

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好天气，加上经济状况好转，加拿大卡尔加里市今年的牛仔节 Stampede 吸引了超过 120 万人参加，比去年增加了约 56,000人，成为牛仔节有史以来的第二高记录。

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最高记录是 2012 年，当年总共吸引了 140 万游客。

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牛仔节总裁 David Sibbald 在新闻发布会上说，我们的承诺和社区的精神，从未如此强大，今年确实非常出色。

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他接着说，卡尔加里牛仔节会给所有参加的人带来美妙的回忆，年年如此，人们聚集在一起，玩得很开心，作为主办方，我们也很开心。

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今年的牛仔节在 7 月 6 -15日举行，最后一天的参加人数超过 113,000 人。

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