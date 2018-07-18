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魁省今秋实行性教育必修课：五岁开始了解人体器官和生育

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 18 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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今年9月份新学年开学后，魁北克省三千多所中小学的必修课程里将增加性教育课。包括学前班（通常由小学开办）孩子在内的该省百万学童将从5岁开始，循序渐进的了解人体器官、性关系、自我保护、网络性骚扰等知识。该省教师工会主席若里（Sébastien Joly）在接受CBC采访时介绍说，这门课的内容是在经过长期调研和三年试行后制定的，得到了教师工会的支持。“我们认为这会有助于让社会变得更好。”

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虽然是必修课，但魁省性教育课程的内容在整个教学大纲中所占的比例很低。据信在学前班和小学阶段，一学年的课时仅为5个小时。中学增加到每年15个小时。

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幼童学会人体部位的名称有助于清晰表达

若里告诉加拿大广播公司主持人Rosemary Barton，学前班的孩子会在性教育课上学到人体各部位的名称和简单的生育知识。例如，小宝宝不是被仙鹤叼来的，而是精子和卵子合力变成胚胎，再变成一个小小的胎儿。

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麦吉尔大学教育系的特林布尔（Lisa Trimble）说，幼童知道人体部位的准确名称对预防性侵害是有帮助的。这让他们在万一遇到这方面的问题时有更强、更清晰的表达能力。

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小学一年级开始讲到关于性别的固定印象，对和自己不同的人的尊重，以及可能导致性侵的各种状况。不过，学前班和一年级所教的这些内容仅限于简单的介绍。

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二年级起更详细地讲解性侵

对8岁和9岁的孩子，老师会介绍性侵的不同形式，告诉他们触碰或抚摸私处，露阴，展示色情音像书画等行为都属于性侵。另外，孩子们在这两年中还要了解性器官及其功能。

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三、四年级的性教育课开始涉及网络危险和恋童癖的各种诱惑伎俩。据魁省教育部介绍，11岁以下的儿童在青少年性侵受害者中占了相当大的比例。每五名女性受害者中就有两个在11岁以下，每五名男性受害者中则有三个。

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( ISTOCK/AMBROZINIO)

学生们在这个阶段开始学习青春期的身体发育和变化。特林布尔说，孩子们应该在青春期到来之前了解这些知识，也应该被告知他们将要经历的事 ― 例如遗精 ― 是正常的，并不仅仅发生在他们身上。

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关于性取向的知识也在三、四年级开始介绍。五、六年级的学生开始了解性别歧视和恐同等现象。

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未经你同意的性接触或性关系属于性侵

在加拿大，同意发生性关系的“法定年龄”是16岁。但是魁省教育部认为有必要在学生们13岁和14岁时就开始讲解性关系中的“同意”概念，同时介绍在发生性关系时采取保护措施的重要性。

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15岁和16岁的学生们将学习识别暴力关系，进行关于亲密情感的讨论。老师也将介绍在发生没有保护或保护不足的性关系的情况下应该采取哪些措施。

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魁北克省过去曾经发生过移民家长要求免除音乐课或游泳课的事。可以想见性教育课也会遇到类似的抵制。在安大略省，一些反对新版性教育课的家长认为，教给孩子性知识是父母的事，不是学校的事。对此若里说，为孩子们今后进入社会做准备，帮助他们保护自己，培养他们的批判性思维，这当然是学校的责任。对于性这样会对各方面产生影响的话题，我们不能仅仅依靠家长个人的努力。

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（RCI with CBC, As It Happens, Rosemary Barton,  Angelica Montgomery, Radio-Canada 

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