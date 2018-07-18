铀会成为钢铝之后的下一个美国高关税目标吗？

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美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）星期三（7月18日）宣布正式开始对美国的铀进口进行调查，理由和实施钢铝材高关税一样是国家安全。这项调查将涉及到开采、提炼、用途等各个方面。

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加拿大是全球第二大产铀国，也是美国最大的铀供应国。五分之一的美国电力出自以铀为燃料的核电站。其他向美国出口铀的国家还包括俄国、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

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罗斯在一份声明中说，美国三十年前生产的铀可以满足将近一半的本国需求，但是现在仅占5%。这项应两家美国公司要求进行的调查将“全面、公正、透明，以查明美国铀进口是否威胁或损害了国家安全。”

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美国商务部在对钢铝材进口以同样理由进行调查后，对进口钢材和铝材分别征收25%和10%关税，引起加拿大、欧盟和墨西哥等国家对美国产品征收反击性关税。

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加拿大生产的铀全部出自萨斯喀彻温省的Cameco公司，去年一年的产量将近2400万磅，绝大部分销往美国。该公司在美国也拥有矿山，但年产量最高只能达到3百万磅。

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（RCI with CBC News，Pete Evans， CP）

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