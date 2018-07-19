多伦多市宣布新措施，打击枪支暴力犯罪

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多伦多市长庄德利 John Tory 针对多伦多的帮派和枪支暴力问题，宣布了 16 项新措施。

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多伦多市长周三（7月18日）在市政厅的新闻发布会上说, 为实施这些计划，他已经向联邦政府申请资助，而且已经获得了省政府的支持承诺。

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在这些新举措中，包括扩大青年就业计划等等， 庄德利表示，将在失业率居高不下的边缘化社区举行更多的工作招聘会，加强年轻人就业。

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他说，三级政府总共将投入至少1500 万加元，专门用于遏制枪支暴力，阻止青少年加入帮派。

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最近一段时间来，多伦多的枪击事件暴增。

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6 月14日，一位母亲带着年纪分别为 5 岁和 9岁的女儿在公园玩耍时遭遇枪击，两个女儿被流弹击中，被送入医院抢球。

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警方数据显示，2018年迄今为止，枪支暴力事件造成27人死亡，82人受伤，而去年同期则有17人死亡，80人受伤。

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