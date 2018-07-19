Karen Pauls, CBC News

加拿大难民审批等待时间越来越长

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 19 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，来自索马里、用非法越境方式进入加拿大申请难民的阿布迪Guled Abdi Omar，在等待了一年多一点的时间后，在七月中旬得到了加拿大难民审批委员会批准他作为难民留在加拿大生活和工作的消息。

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幸运的非法越境难民申请者

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Guled Abdi Omar 被接受为难民 / Karen Pauls / CBC News

阿布迪告诉记者说，这是他生活中得到的最好消息、让他高兴得浑身发抖。

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阿布迪2017年夏天从美国越过马尼托巴省的边境进入加拿大。与他同行的是他的朋友阿麦德Abdikadir Ahmed Omar；他们进入加拿大后提出了难民事情，理由是在其家乡索马里受到迫害和死亡威胁；阿布迪只等了一年就通过了加拿大难民委员会的甄别审批程序，他属于幸运者。

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阿布迪说他幸运是因为像他这样是黑人、是穆斯林、还来自索马里的外国人在特朗普治下的美国根本没有机会获得难民身份；而在加拿大他被接收为难民，这是幸运之一。幸运之二是，现在一般要等至少一年半的时间才能得到难民听询机会，而他只用了一年就已经得到了被接收为难民的好消息；而他的朋友、与他一块提出难民申请的阿麦德还没有得到难民委员会的听询机会。

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阿麦德仍在等待难民委员会的听询 / Provided by Abdikadir Ahmed Omar

阿布迪说，他与同伴阿麦德刚从墨西哥越境进入美国就被全副武装的巡警逮捕，在圣地亚哥的一所非法越境者集中营被关押了两个月，被释放后他们立即北上奔向加拿大。

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美加对待非法越境者很不同

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他们在2017年加拿大国庆节长周末期间从美国与马尼托巴省的边境越境进入加拿大，立即感觉到与越境美国后的不同待遇。他们被带到Emerson边检站进行登记注册，随后被送到人口只有5百人的小镇Gretna暂时居住。当地居民对他们很友好，请他们参加社区的文体活动。

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阿布迪说，他进入加拿大后的感觉是，这里的人不管他的肤色、宗教信仰、来自哪个国家，而是把他当作“人”来对待。

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马尼托巴省的一个非盈利组织帮助阿布迪和阿麦德填表申请难民，并把它们安置到温尼伯的一个公寓楼单元居住。

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为了找到较好的工作，阿布迪和阿麦德后来搬到阿尔伯塔省去碰运气。

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阿布迪在Red Deer市找到一份建筑工工作。阿布迪说他尽量多干活以挣钱养家，每周工作7天、每天工作12个小时。

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阿麦德则在石油开采公司找到一份工作；他想以后上大学拿到工程学位、以找到更好的工作。

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收听

进来容易安置难

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加拿大难民委员会的数字显示，难民申请者等待听询的时间已经从去年10月份时16个月的等待时间延长到今年7月份20个月的等待时间。

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过去两年大量外国人从美国越境进入加拿大申请难民。2018年到目前为止已经有1万1千人非法越境进入加拿大申请难民，其中绝大部分是越过美国与魁北克省的边境进入加拿大的。

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这不但造成难民申请者等待审批的时间越来越长，导致魁北克省和安大略省为安置这些难民申请者而出现缺乏资源的严重问题，而且引起以安大略省为首一些省份与特鲁多自由党政府在难民政策上发生激烈争执。

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温尼伯移民律师Odaro Omonuwa认为，加拿大联邦政府需要拿出更多的财政资源来安置难民申请者，否则难民申请者等待审批的时间过长的问题会越来越严重。

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两年前加拿大正常渠道难民申请者和非法越境难民申请者的积压案例一共有1万3千个；2017年这个数字加倍到超过2万6千个；到2018年6月份，等待审批的难民申请案例已经猛增到5万6千个。

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