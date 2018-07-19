BC省今年可能难见三文鱼洄游大汛年

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据加拿大广播公司报道，加拿大海洋渔业部预测2018年会有1400万条红大马哈鱼（三文鱼）sockeye salmon洄游弗雷泽河产卵，但由于今年弗雷泽河水温高而水位低，这可能会导致成功洄游弗雷泽河上游产卵的红大马哈鱼的数量只有530万条。

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弗雷泽河是加拿大最主要的三文鱼洄游产卵的河流，每隔四年是弗雷泽河红大马哈鱼洄游产卵的大汛年。上一次红大马哈鱼洄游弗雷泽河产卵的大汛年发生在2014年，约有2千万条红大马哈鱼洄游，当年夏末秋初时节大量洄游产卵的大马哈鱼把弗雷泽河上游水域染成了红色。

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三文鱼在产卵后会静静死去，死前身体变成红色。

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今年虽然是红大马哈鱼洄游弗雷泽河产卵的大汛年，但有两个不利因素会大量减少能够成功洄游到弗雷泽河上游产卵的红大马哈鱼的数量。

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一个因素是水位低。星期一在不列颠哥伦比亚省 Hope地区测量到的河水水位比当日历史平均水位低20%。

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第二个因素是水温。弗雷泽河上游水温达到17.7摄氏度，比正常水温高出1摄氏度。

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水位低和水温高会导致已经接近生命最后阶段的大马哈鱼容易生病、难以完成相当于每天一个马拉松逆流而上从海洋到原来出生水域的长途洄游。

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