蒙特利尔因高温死亡人数确认为 53人

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加拿大蒙特利尔市的公共卫生机构确认，今年到目前为止，异常高温在蒙特利尔已经造成53人死亡，高于最初统计的 34人。

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加拿大广播公司报道说，死者大多数是独居的男性。

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今年从 6 月 30 日开始，蒙特利尔市遭受热浪袭击，最高气温曾经连续 9 天在 30 摄氏度以上，加上高湿度，实际相当于超过了 40 摄氏度。

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而且，热浪还没完，这个周末蒙特利尔地区将再次出现高温，本周五和周六预计最高气温将超过 30 摄氏度。

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蒙特利尔的公共卫生部门提醒大家要 “互相检查”。

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有关官员说，如果你有家人、朋友是自己一个人住，应该时不时给他们打个电话问问情况，询问他们是否需要帮助。

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