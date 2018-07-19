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加拿大遗嘱执行人往美国寄 $50万遗产汇票，被美国海关拦截

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 19 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大渥太华市的一名男子找到加拿大广播公司，曝光了一起加拿大人的遗产寄往美国，结果在美国海关被拦截，拖了将近一年还拿不出来的事件。

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加拿大广播公司报道说，这位名叫 大卫·塞卡里（David  Saikaley） 的渥太华男子给亲戚担当遗嘱执行人，他怪罪加拿大道明银行 TD Canada Trust 给他提供了  “错误的建议”， 让他把 50万美元的银行汇票邮寄给在美国的遗产受益人，结果被美国海关查封。

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David Saikaley  (Ashley Burke/CBC News)

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扣了已经差不多一年，现在这笔钱还卡在海关出不来，塞卡里担心遗产受益人可能永远收不到这笔钱了。

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“TD 说用银行汇票”

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塞卡里说，遗产委托人海伦·库卡罗（Helen Cuccaro）是他母亲的堂姐。

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海伦曾经是加拿大的公务员，在渥太华老城区有一栋房产，在她去世前的十多年里，塞卡里夫妇租住了海伦房产的一部分，和她住在一起，受海伦委托，塞卡里同意担任她的遗嘱执行人。

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2016 年 6 月，92 岁的海伦去世了 ，在遗嘱中，她希望自己的遗产由居住在美国俄亥俄州的 5个侄子侄女平分。

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作为遗嘱执行人，大卫·塞卡里去了道明银行海伦账户所在的渥太华市分行，询问怎样把这笔遗产资金汇到美国去。

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他说，我告诉银行的员工，这是一笔属于遗产继承的资金，要寄往美国的的俄亥俄州，最安全的汇款方式是什么？

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他说，银行员工告诉我，最好的办法是开银行汇票 bank draft，于是我当场开了 5 张每张面值10万加元的银行汇票。

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(Ashley Burke/CBC News)

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被美国海关拦截

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开好汇票，塞卡里夫妇立即前往联邦快递公司 FedEx，用快递寄出。

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但美国的受益人没有收到银行汇票，却受到了来自美国海关和边境保护局（CBP）的一封信。

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CBP 写道，海关的官员查封了银行汇票。

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根据 CBP 网站的信息，如果没有提前向美国海关的办事处提交一系列具体文件，人们不能把超过 10,000 美元以上的资金邮寄到美国的地址，否则可能面临  “ 可能被没收，并可能导致民事或刑事处罚” 。

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大卫·塞卡里表示，自己完全不知道这个情况， 他承认自己没有对此进行 “调查研究”，但他认为银行的建议是最可靠的。

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他说，我信任银行，我以为他们是专家，而我只是一名高中老师，我对汇款的事情一无所知。银行给我提供了错误的建议。

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(Ashley Burke/CBC News)

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卡在那里

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塞卡里说，他要求道明银行取消这些银行汇票，把钱打回账户，但银行说不行，因为银行汇票就相当于现金。

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与此同时，美国的边境官员也不放钱，说如果你没有事先按程序通知海关，就不能跨境邮寄超过10,000美元。

塞卡里说，50万美元被卡在那里，而在遗产受益人中，还有一位患有糖尿病、皮肤癌，迫切需要这笔钱来支付医疗费用，这种情况真不对劲。

加拿大道明银行拒绝了CBC 的采访要求。

在一份声明中，道明银行表示正在与塞卡里合作，争取解决该问题，包括向美国海关提供文件。

TD 的公共事务高级经理 Carly Libman 写道，“我们理解这是非常令人沮丧的情况，我们始终努力尽力解决客户可能遇到的任何问题，并提供支持和指导，”

（RCI, with  Ashley Burke/CBC）

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