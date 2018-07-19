对抗加拿大联邦碳税，萨斯喀彻温省找到新盟友

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安大略省新省长福特宣布坚决支持萨斯喀彻温省诉诸法庭，质疑联邦政府征收碳税的权力。

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加拿大省长联席会议正在新不伦瑞克省圣安德鲁斯市召开。各怀心事的十省三地区领导人星期三（7月18日）陆续抵达。大家都有想在这次会议上提出或解决的首要问题。第一次在联席会议上亮相的安大略省长福特（Dough Ford）目标明确，昨天一到就分别和反对联邦碳税最坚决的萨斯喀彻温省长、曼尼托巴省长单独会面。

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福特和萨斯喀彻温省长斯科特.莫（Scott Moe）一拍即合。福特在会面后表示，他们两人在联邦碳税上的意见完全一致，安大略省支持萨斯喀彻温省为此采取的法律行动，并将争取其他省的支持。他还说，莫“很出色，我要向他多多学习。”

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按照加拿大联邦政府的“全国绿色发展与气候变化纲领”，各省必须在今年9月以前实施符合该纲领条件的减排措施（即每年对每吨二氧化碳排放收取10加元，在五年内增加到每吨50加元），联邦政府则用“低碳经济领导基金”拨款给予补贴。对于那些没有按期减排的省份，联邦政府将收取全国性碳税。

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萨斯喀彻温省已经向该省上诉法院提出“征求意见”案。按照加拿大法律，省政府或联邦政府在遇到权限纠纷或涉及宪法的疑问时，可以请求法院仲裁。在不久前的跨山输油管争议中，BC省政府也曾向该省上诉法院征求意见，要求法官对联邦政府是否有权力在BC省强推输油管扩建项目给个说法。

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斯科特.莫说，碳税是无效政策，不但不会减少二氧化碳排放，而且还会让就业岗位和机遇流向别的国家。他认为联邦政府的减排纲领罔顾加拿大各省经济的多元性。

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起初坚决反对的曼尼托巴省最后还是签了“纲领”协议

福特昨天在和曼尼托巴省长帕里斯特（Brian Pallister）会面后发推说，两人的会面很有建设性，帕里斯特重申他领导的政府将“共同努力，确保绝不实施碳税”。

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这篇推文一出，急坏了帕里斯特手下的官员。他们立刻联系媒体做出更正说，曼尼托巴省已经决定征收碳税了。福特只好把下午的推文删掉重发一条，简单表示自己很高兴见到帕里斯特，期待与他共商国是。

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联邦政府一年多以前提出全国性碳税时，曼尼托巴省也强烈反对。该省政府虽然没有像邻省萨斯喀彻温那样上法庭讨说法，但是也征询了法律意见。

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在经过几个月的争执和斟酌后，曼省政府最终不舍得放弃6700万加元的联邦“低碳经济”拨款，在离今年2月28日的最后期限不到一周时签署了联邦减排纲领。

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曼省获得的法律意见是，联邦政府确实有实施全国性碳税的管辖权，但是，如果省政府有一套可以达到同样目标的替代性方案，那么它不让联邦政府插手减排的论据“可能可以”站得住脚。

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BC省早在十年前就开始征收碳税。阿尔伯塔省自去年1月起也已开始。安大略省原本和魁北克省及美国加州联合实行比碳税更灵活的碳排放控制与交易项目，但福特上台后安省退出。

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（RCI with CBC News，Janyce McGregor，SeanKavanagh，Elise von Scheel）

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