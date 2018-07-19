加拿大卫生部发布警告：数种缬沙坦降压药因致癌物污染被召回

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加拿大卫生部说，有关制药厂家正在召回几种降压药，原因是这些药品所用的原料缬沙坦（valsartan）混入了二甲基亚硝胺（N-nitrosodimethylamine，简称NDMA），一种潜在致癌物。

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被污染的缬沙坦来自中国浙江华海药业。NDMA被国际癌症研究机构列为二A类致癌物，即已证明对某些动物致癌、很有可能对人类致癌的物质。它会损害肝脏，长期接触可能导致肝癌。

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加拿大卫生部为此发布公告，提醒使用含缬沙坦降压药的患者检查自己的药品是否在被召回之列，如有异常情况及时和自己的医生联系。服用这类药品的除高血压患者外还有心脏衰竭的人和近期发作过心脏病的人。

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共有五家公司召回含缬沙坦降压药。

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被召回药品清单：

Product name/Active Pharmaceutical Ingredient DIN Strength Lot # TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS PP 30s 02357046 320/25 mg 35212731R ACT-VALSARTAN 40MG FC TABLETS 100 02337487 40 mg K47338 ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80 mg K45370 ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80 mg K47652 ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80 mg K47653 ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100 02337495 80mg K47654 ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg K39691 ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg K44167 ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg K47657 ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100 02337509 160 mg K47658 ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100 02337517 320 mg K44166 ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100 02337517 320 mg K45371 SANDOZ VALSARTAN 40 MG 02356740 40 mg All lots SANDOZ VALSARTAN 80 MG 02356759 80 mg All lots SANDOZ VALSARTAN 160 MG 02356767 160 mg All lots SANDOZ VALSARTAN 320 MG 02356775 320 mg All lots SANIS VALSARTAN 40 MG 02366940 40 mg All lots SANIS VALSARTAN 80 MG 02366959 80 mg All lots SANIS VALSARTAN 160 MG 02366967 160 mg All lots SANIS VALSARTAN 320 MG 02366975 320 mg All lots PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 40 MG 02367726 40 mg All lots PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 80 MG 02367734 80 mg All lots PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 160 MG 02367742 160 mg All lots PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 320 MG 02367750 320 mg All lots SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 40 MG 02384523 40 mg All lots SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 80 MG 02384531 80 mg All lots SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 160 MG 02384558 160 mg All lots SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 320 MG 02384566 320 mg All lots

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