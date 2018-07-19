加拿大卫生部发布警告：数种缬沙坦降压药因致癌物污染被召回

加拿大卫生部说，有关制药厂家正在召回几种降压药，原因是这些药品所用的原料缬沙坦（valsartan）混入了二甲基亚硝胺（N-nitrosodimethylamine，简称NDMA），一种潜在致癌物。
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被污染的缬沙坦来自中国浙江华海药业。NDMA被国际癌症研究机构列为二A类致癌物，即已证明对某些动物致癌、很有可能对人类致癌的物质。它会损害肝脏，长期接触可能导致肝癌。
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加拿大卫生部为此发布公告，提醒使用含缬沙坦降压药的患者检查自己的药品是否在被召回之列，如有异常情况及时和自己的医生联系。服用这类药品的除高血压患者外还有心脏衰竭的人和近期发作过心脏病的人。
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共有五家公司召回含缬沙坦降压药。
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被召回药品清单：
|Product name/Active Pharmaceutical Ingredient
|DIN
|Strength
|Lot #
|TEVA-VALSARTAN/HCTZ TABLETS PP 30s
|02357046
|320/25 mg
|35212731R
|ACT-VALSARTAN 40MG FC TABLETS 100
|02337487
|40 mg
|K47338
|ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100
|02337495
|80 mg
|K45370
|ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100
|02337495
|80 mg
|K47652
|ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100
|02337495
|80 mg
|K47653
|ACT-VALSARTAN 80MG FC TABLETS 100
|02337495
|80mg
|K47654
|ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100
|02337509
|160 mg
|K39691
|ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100
|02337509
|160 mg
|K44167
|ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100
|02337509
|160 mg
|K47657
|ACT-VALSARTAN 160MG FC TABLETS 100
|02337509
|160 mg
|K47658
|ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100
|02337517
|320 mg
|K44166
|ACT-VALSARTAN 320MG FC TABLETS 100
|02337517
|320 mg
|K45371
|SANDOZ VALSARTAN 40 MG
|02356740
|40 mg
|All lots
|SANDOZ VALSARTAN 80 MG
|02356759
|80 mg
|All lots
|SANDOZ VALSARTAN 160 MG
|02356767
|160 mg
|All lots
|SANDOZ VALSARTAN 320 MG
|02356775
|320 mg
|All lots
|SANIS VALSARTAN 40 MG
|02366940
|40 mg
|All lots
|SANIS VALSARTAN 80 MG
|02366959
|80 mg
|All lots
|SANIS VALSARTAN 160 MG
|02366967
|160 mg
|All lots
|SANIS VALSARTAN 320 MG
|02366975
|320 mg
|All lots
|PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 40 MG
|02367726
|40 mg
|All lots
|PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 80 MG
|02367734
|80 mg
|All lots
|PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 160 MG
|02367742
|160 mg
|All lots
|PRO DOC LIMITEE VALSARTAN 320 MG
|02367750
|320 mg
|All lots
|SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 40 MG
|02384523
|40 mg
|All lots
|SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 80 MG
|02384531
|80 mg
|All lots
|SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 160 MG
|02384558
|160 mg
|All lots
|SIVEM PHARMACEUTICAL ULC VALSARTAN 320 MG
|02384566
|320 mg
|All lots
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