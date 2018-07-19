危险驾驶导致他人死亡：一名魁北克省警察被定罪

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魁北克省警察帕特里克.维莱（Patrick Ouellet）星期四被裁定危险驾驶导致他人死亡的罪名成立。他的律师立刻表示将提出上诉。

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2014年2月13日早上，维莱在开车执行任务的途中和另一辆车相撞。坐在那辆车后座的5岁男孩尼古拉（Nicolas Thorne-Belance）严重受伤，三天后在医院死亡。出事地点的时速限制是每小时50公里。维莱在撞车前两秒的时速达到134公里，并以108公里的时速撞上尼古拉的父亲开的车。

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跟在他后面一辆警车以80公里的时速行驶。一名出庭作证的专家说，如果维莱也以这个速度驾驶，就不会发生车祸。

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魁北克省法院将在10月份宣判维莱的刑期。危险驾驶导致他人死亡的罪名最高可判14年有期徒刑。

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（RCI with CBC, Radio-Canada）

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