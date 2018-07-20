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网络广播 2018/07/20-21-22

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 20 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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  1. 加拿大几个省叫板联邦难民政策

(Ryan Remiorz/CP)

福特为首的安大略省保守党政府上台后摆出与加拿大自由党联邦政府在主要政策方面分道扬镳的架势，其中包括碳排放政策和难民政策。福特的安大略省政府表示，涌入安大略省多伦多市的难民申请者占用了大量社会服务资源、特别是用尽了为低收入者和无家可归者提供临时住所的资源。不仅是安大略省，萨斯喀彻温省不但要求特鲁多的自由党政府承担安置非法越境难民申请者的住房开支，而且要求联邦政府承担这些难民申请者的医疗费用和社会福利金开支，理由是现在大量涌入的难民申请者的问题是特鲁多联邦政府难民政策的直接结果。

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  1. 开放式办公室给女性员工带来的新挑战

( Oli Scarff/Getty Images)

这几年加拿大各地新盖的办公楼，几乎都采用开放式设计。传统的格子间和遮挡视线的隔断消失了，办公室像一个大仓库一样一览无余。老板们认为，在这样的环境里工作有利于互相交流和提高效率。但是一位人力资源管理专家在实地调查后发现，除了嘈杂和不容易集中精力等人们惯常抱怨的缺点之外，开放式办公室也让女性员工遇到了新的挑战，缺乏私人空间是一大设计缺陷。

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  1. 智能音箱带来的智能音频，广播媒体的机遇

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NPR与Edison Research联合发布的《2018智能音频报告》新鲜出炉。这篇报告关注的是智能音箱对人们生活，特别是音频媒体消费带来的变革性影响。在其中我们看到了广播媒体的新机遇，但挑战是智能二字使原本的被动单线陈述式音频模式不再适用于智能音箱。

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  1. 加拿大难民审批等待时间越来越长

Ryan Remiorz / Canadian Press

据加拿大广播公司报道，来自索马里、用非法越境方式进入加拿大申请难民的阿布迪Guled Abdi Omar，在等待了一年多一点的时间后，在七月中旬被加拿大难民审批委员会批准他作为难民留在加拿大。他是先从墨西哥越境美国，在美国被关押，获释后直奔加拿大，2017年从美国与马尼托巴省的边境越境进入加拿大的。由于涌入加拿大的难民申请者大增，难民申请者等待听询的时间也从去年的16个月延长到今年的20个月。

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  1. 加拿大魁省今秋实行性教育必修课：五岁开始了解人体器官和生育

(iStock)

今年9月份新学年开学后，魁北克省三千多所中小学的必修课程里将增加性教育课。包括学前班（通常由小学开办）孩子在内的该省百万学童将从5岁开始，循序渐进的了解人体器官、性关系、自我保护、网络性骚扰等知识。该省教师工会主席若里（Sébastien Joly）在接受CBC采访时介绍说，这门课的内容是在经过长期调研和三年试行后制定的，得到了教师工会的支持。

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收听

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝您周末愉快！

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