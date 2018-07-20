加拿大计划减少关押非法越境者

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在美国特朗普政府不但把非法越境者关进拘留中心、而且把非法越境家庭的子女和父母分开的做法引起大量负面反应的情况下，加拿大边境管理局Canada Border Services Agency 准备宣布减少拘押非法越境者的计划。

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尽量少关押

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据加拿大广播公司报道，加拿大边境管理局这一“拘押替代性扩展办法An expanded framework for alternatives to detention”计划的要点是用电子设施监控的办法取代在拘留中心关押的做法，把更多被关押在拘留中心的非法越境难民申请者释放到社区，以等待其难民申请的审批结果。

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加拿大边境管理局的“拘押替代性扩展办法”虽然还需要几天才会被公布，但根据加拿大边境管理局发言人Barre Campell的介绍和媒体的报道，已经有这么几个重点被披露出来。

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一是在被释放到社区之前，先要对那些被释放候选人进行个案风险评估，用全国统一的标准进行甄别衡量，只有那些低于风险标准的被拘押者才能被释放到社区。

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二是与非营利性 John Howard Society等服务性组织签订协议，由这些组织帮助监督控制这些被从非法越境者拘留中心释放的外国人。

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三是用卫星定位技术、语音识别定时汇报系统等先进的电子监控办法掌握被释放到社区的非法越境者的行踪。

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与美国相反

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加拿大不像美国边境管理当局那样把非法越境者直接关进拘留中心，而是对非法越境者进行注册识别后让他们中的绝大部分人在其选择的加拿大城市自由生活、还提供生活费、以等待其难民申请听询和审批的结果；只有一小部分被认为会对公共安全构成威胁、有严重犯罪记录、有侵犯人权纪录、或者是背景审查出现问题的人会被关进拘留中心。

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到2018年三月底为止的9个月的时间里，有7364名非法越境者在加拿大拘留中心被拘押过， 平均的关押时间是12天，但少数人的被关押时间可以长达几个月到几年；在这同一时期，有155名未成年人也在拘留中心被关押过，其中有5人是没有父母陪同的未成年人。

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加拿大边境管理局在魁北克省的拉瓦尔市、安大略省的多伦多市和不列颠哥伦比亚省的温哥华市有针对非法越境者的拘留中心；并会借用省级监狱关押那些高风险非法越境者、或者在那些没有拘留中心的城市关押那些有风险的非法越境者。

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大赦国际加拿大分部等一些加拿大人权组织呼吁各大政府采取有效措施进一步减少被拘押的难民申请者人数，指出这涉及到保护弱势群体人权的重要问题。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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