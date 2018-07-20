新民主党：涉嫌性骚扰女议员清白

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加拿大联邦新民主党领袖辛格宣布，由于独立的第三方调查显示新民主党议员Christine Moore涉嫌性骚扰的指控没有事实根据，因此从即日起恢复Christine Moore在新民主党议会党团担任的魁北克乡村和经济发展事务发言人的职务。

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不过辛格承认，虽然独立调查小组听取了多位证人的陈述，但提出指控的退伍军人Glen Kirkland拒绝向调查小组提供证词。

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辛格表示，按照惯例，新民主党不会公布独立调查小组的调查报告。

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现在从事地产经纪工作的退伍军人Glen Kirkland表示，他在提出对新民主党议员Christine Moore性骚扰指控后对事情的发展很失望。由于他在收到调查小组约谈信件的当天也收到Christine Moore律师发来的诉讼函，警告他不得随便对有关的事件发表讲话，这让他无法参加独立调查小组的调查。

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Glen Kirkland认为，如果这件事发生在男议员和女退伍军人之间，调查结果会不一样。

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Glen Kirkland指控说，在2013年他作为阿富汗战场受伤退伍军人在联邦议会小组委员会作证，作证结束后作为小组委员会委员的Christine Moore请他到其办公室、不顾他在服用心理疾病药物让他喝酒，不顾他们之间存在的地位和权力差别当晚就到他住的酒店与他过夜，并在随后几个月里追着与他发展关系。

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Christine Moore虽然承认与Glen Kirkland有性关系，但说那完全是Glen Kirkland的主动；并说在她联邦议会办公室喝酒时Glen Kirkland就要她脱掉衣服，她当时怕被办公室工作人员发现、也因为下午议会要投票而没有同意；那天晚上她确实去了Glen Kirkland住的酒店过夜，不过那完全是成年人之间你情我愿的事情，没有利用权力强迫的成分。

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Christine Moore在调查结果出来后在自己选区举行记者会时说，长达几个月的调查让她身心疲惫，看到她清白的调查结论让她很高兴。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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