特朗普批美联储升息能挺加元吗？

美国总统特朗普星期四在接受CNBC采访时说,他对美联储近来多次升息很不高兴,因为这会对美国经济发展起负面作用。

美国中央银行联邦储备委员会今年已经两次上调利息率、而且放言在2018年底之前会再两次上调利息率。

美国央行利率的上升不但让美国贷款利率上升进而增加商家和消费者的贷款成本、而且导致美元对世界主要货币升值进而削弱美国出口商品的竞争能力。

美联储虽然是独立于美国政府的中央银行,但特朗普上台后不安常规行事、处处显示强势总统的做法让金融市场猜测他是否会干预美联储的决策。

强势美元让加拿大货币加元对美元的汇率不时出现震荡下跌,让在海外花钱购物的加拿大人的钱包变瘪。

在加拿大通货膨胀抬头的情况下,再加上特朗普对美联储加息政策的不满言论,这是促进加元走高的因素。星期五加元对美元的汇率猛升。

RCI with The Associated Press、 CBC News

