来蒙特利尔的中国游客大增

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加拿大的第二大城市蒙特利尔越来越受国际游客们的青睐。

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加拿大广播公司报道说，按照目前的趋势，2018 年很有可能成为自1967 年世博会以来旅游业最繁荣的一年。

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与此同时，在大量增多的游客中，来自中国的游客暴增。

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自 2014年以来，到访蒙特利尔市的中国游客翻了一倍多，现在中国游客已经成为蒙特利尔的第三大游客群体，仅次于美国人和法国人。

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报道说，在 2014年，蒙特利尔接待的来自中国的游客为 54,000人，而今年，根据预测，来自中国的游客将超过 142,000人，到 2020 年将会达到 18万人。

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近年来，蒙特利尔市与中国之间建立了直飞航班，来着中国的游客大量增加。

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来自上海的一位女士说，“现在来蒙特利尔真的很方便”。

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在蒙特利尔的第一景点 – 蒙特利尔老城，酒店和餐馆的老板对中国游客的大量涌入感到高兴，但同时也感到有新的挑战，特别是语言上的挑战。

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蒙特利尔老港协会 Société du Vieux-Port de Montréal 负责市场营销和传播的总监 Sophie Morin 说，老港计划安装与中国系统兼容的支付终端，并添加帮助中国游客理解旅游指导的图示。

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