(CP/Justin Tang)

得大多与汉密尔顿者得加拿大：从内阁改组看自由党大选布局

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 20 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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无论是加拿大联邦大选还是省选，人口超过七百万的安大略省大多和紧邻的汉密尔顿地区都是最重要的战场。星期三（7月18日）的联邦内阁改组，新增加的五位新部长中有三位来自这个地区，显示出特鲁多领导的自由党政府对这个地区的重视。

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人口多意味着议席多。资深政治评论人士格勒涅（Éric Grenier）说，联邦众议院的338名议员有大约六分之一来自大多和汉密尔顿的选区。2011年哈珀政府获得多数，2015年特鲁多赢得大选，都得益于在这个地区所占的优势。

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特鲁多内阁中原本就已经有八名部长来自大多和汉密尔顿的选区。加上新入阁的伍凤仪（Mary Ng），比尔.布莱尔（Bill Blair）和菲洛米娜.塔西（Filomena Tassi），来自这个地区的内阁成员增加到11人，在新内阁里占了将近三分之一。

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49岁的伍凤仪是香港移民。(CP/ Patrick Doyle)

伍凤仪来自Markham-Thornhill选区，布莱尔来自Scarborough Southwest选区，塔西来自Hamilton West-Ancaster-Dundas选区。他们当选时所获选票都和对手拉开了相当大的距离，显示这三个选区并不是自由党需要用部长身份给本党候选人加分的“薄弱环节”。但是格勒涅认为。增加三名部长还是会在明年大选时让大多和汉密尔顿的自由党候选人声势更壮。

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尤其是万锦-康山选区的伍凤仪。对她的任命使自由党内阁终于有了一张华人面孔。加拿大全国有十几个华裔选民至少占三分之一的选区，这些选区有一半位于大多和汉密尔顿地区。

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布莱尔宣誓就职。(CP/ Patrick Doyle)

布莱尔肩上的责任也相当重大。一方面，他是士嘉堡六个选区中唯一一个内阁成员。另一方面，难民申请人从美国涌入使加美边境越来越引人关注。布莱尔作为前多伦多警察局长，任命他为新增的边境安全部长，可以让选民看到自由党对这个问题的重视。

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魁北克省：在其他省的失利要靠在这个省赢得的地盘来弥补

在新增加的五位部长中，帕布罗.罗德里盖兹（Pablo Rodriguez）来自魁北克省。他被任命为文化遗产与多元文化部长。原先的文化部长，也是来自魁省的梅拉妮.若里（Mélanie Joly）改任旅游、官方语言和法语区事务部长。

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罗德里盖兹来自蒙特利尔岛东端的Honoré-Mercier选区。这位51岁的阿根廷移民是政坛老将，2004年第一次当选，在此后的历次大选中只输过一次。他并不需要部长职位为竞选助力，自由党在大蒙地区也占优势地位。但是文化部长负责的事务在魁北克省相对更为重要，而原文化部长若里近来数次卷入争议，在魁北克省民望下降。自由党政府在这个职位上需要一个能力更强的人。

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渔业与海洋部长一职从加东挪到了BC

第五名新增内阁成员是BC省北温哥华选区的乔纳森.威尔金森（Jonathan Wilknson）。他接替勒布朗（Dominic Leblanc），被任命为渔业与海洋部长。

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渔业与海洋部长改由来自BC省的威尔金森担任。（CP/Justin Tang）

由于渔业在加东经济中的重要地位，历届政府任命的大多数渔业与海洋部长都来自加东四省。刚刚调任政府间事务部长的勒布朗也不例外。这一次改任一个BC省议员，可能是因为最近的跨山输油管争议使“海洋”这一部分在BC省突然重要起来。另外，自由党在BC省的18个议席，有几个可能会因输油管受到威胁，尤其大温选区将需要增援。

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2015年大选前，保守党总理哈珀把内阁扩大到39人。这一次特鲁多把内阁成员从30人增加到35人（包括他本人在内），虽然没有超过最高纪录，但也是自由党上台后的最大内阁。

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（RCI with CBC News, Éric Grenier

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转眼两年了，再大选时你还会投特鲁多一票吗？

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