加拿大各省将提高跨省买酒的限额：至少翻一番

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加拿大十省三地区在省长联席会议上达成一致，同意提高允许省民携带入境的酒类限额。本次会议的东道主、新不伦瑞克省长加伦特（Brian Gallant）在星期五（7月20日）上午的新闻发布会上表示，省长们同意大幅度提高用于个人消费的酒类入境限额。至于“大幅度”具体是多少，加伦特说，各省将在未来几周或几个月里详细讨论。

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但是CBC的一个消息来源说，实际上省长们已经讨论出一个结果，但是具体数字在新闻发布会前的最后一分钟被去掉，显示各省的意见并不完全统一。育空地区和纽芬兰省的态度是最有保留的。

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加拿大全国除阿尔伯塔省和曼尼托巴省外，其他省份和地区都对酒类入境有不同的限制。据消息来源透露，省长们讨论出的增加幅度是至少翻一番，达到6箱啤酒（49.2升），2箱葡萄酒（18升）和6升烈酒。

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(RCI with CBC News，Janyce McGregor)

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