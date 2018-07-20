特鲁多反驳前总理哈珀：加拿大政府没有故意拖延NAFTA谈判

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前加拿大总理哈珀说，自由党政府为政治目的故意拖延北美自由贸易协定（NAFTA）谈判。现任总理特鲁多星期五（7月20日）在安大略省Markham市的一个集会上反驳了这个说法。他说，他早就清楚地讲过，加拿大与美国的贸易和关系太过重要，决不能把党派政治掺杂其中。

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特鲁多的话是对哈珀本月早些时候在一个经济论坛上的讲话做出回应。根据CTV和CBC获得的讲话录音，哈珀在这次讲话中表示，加拿大政府和美国政府一样，也不想把NAFTA谈成。加拿大政府认为跟特朗普的斗争对自己有利，所以乐此不彼，而且把保守党形容成跟特朗普站在一边的人。

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他还认为是自由党政府向媒体泄露了他7月2日去华盛顿的事，并指责政府不想要他帮忙。

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特鲁多表示，他在加美贸易问题上征求了几位前总理的意见，其中也包括哈珀。

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（RCI with CBC News）

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