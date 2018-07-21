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阿尔伯塔省谁在挣最低工资？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 21 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大石油能源省份阿尔伯塔省现在的最低小时工资是13.60加元，省政府已经宣布在2018年10月份将把最低工资拉升到每小时15加元，使得阿尔伯塔省成为加拿大法定最低时薪最高的省份。

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多少人挣最低工资

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那么，阿尔伯塔省现在有多少人在挣最低工资呢？

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统计数字显示，阿尔伯塔省7%的就业人口、也就是差不多13.3万名打工者挣的是最低工资。

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这么多的人挣最低工资在阿尔伯塔省还是最近几年的事情。

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在2013年，整个阿尔伯塔省只有3万4千名打工者挣最低工资，占劳动人口的1.8%。自2013年之后，挣最低工资的阿尔伯塔打工者的数量就不断增加。

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专家们认为有两个因素似乎可以解释为什么阿尔伯塔省挣最低工资的人数大幅度增加。

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一是石油价格暴跌导致的阿尔伯塔省的经济衰退让许多人失业，不少找不到适合自己专业工作的人只好接受低薪工作。

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二是阿尔伯塔省新民主党政府在2015年上台后推出三年内把阿尔伯塔省最低工资从全加拿大最低拉升到全加拿大最高的计划；这个计划将在2018年10月份最后落实，那时阿尔伯塔省的最低工资将达到每小时15加元。换句话说，原来挣十几加元不属于最低工资的打工者在阿尔伯塔省政府快速拉升最低工资的情况下，发现自己也加入了最低工资一族。

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36岁的Audie Fox / Robson Fletcher/CBC

什么样人挣最低工资

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那么，是什么样的人在打工挣最低工资呢？

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传统上加拿大挣最低工资的打工者是那些中学刚毕业的年轻人或者是利用暑期打工的学生们，这些人仍然住在父母的家里，挣的工资虽然低、倒也不愁吃穿。

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而阿尔伯塔省现在挣最低工资的群体却是另一番景象。根据加拿大统计局应加拿大广播公司的要求而提供的数据，2017年阿尔伯塔省最低工资打工者中只有31%是20岁左右的小年轻；而最低工资群体中的多数或者是家里唯一挣工资的人、或者属于双职工家庭；这些人的平均年龄差一点不到40岁、30%有至少是大学本科的学历、三分之二是女性、差不多一半是移民。

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今年36岁的Audie Fox就属于这个群体。她大学毕业，做自由撰稿人，但主要的收入来自在一间酒吧做酒保、在另一间酒吧做女招待的工作。Audie Fox说幸运的话她一个星期可以有60个小时的工可打，但闲的时候刚上班就会被老板告知“没啥活、回家吧”。

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27岁的小伙子Jorden Dye一边在餐馆干拿最低工资的杂工，一边在位于卡尔加里市的Mount Royal University读管理学位，还有一年就可以毕业。他希望拿到大学管理学位后对他找到较好的工作有所帮助。

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Jorden Dye住在父亲家里，这样虽然省下了住房开支，但他餐馆打工挣的最低工资只够支付其他最基本的开支，连周末之夜与朋友一块出去玩耍的钱都没有。结果他现在还是形单影只，交朋友、找对象的生活根本不存在，因为那是需要钱的生活。

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Jorden Dye希望他挣最低工资的生活只是短期的过渡。但统计数字显示，阿尔伯塔省有42%的最低工资打工者在自己的最低工资工作上干了1年到5年；有16%的打工者干最低工资工作的时间超过5年。

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RCI with Robson Fletcher · CBC News

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