《2018智能音频报告》-智能音箱带来的智能音频和广播媒体的机遇

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目前中国智能音箱正热，阿里巴巴、京东、百度纷纷发布自己的智能音箱产品，大打价格战，希望以绝对底价抢占市场。百度更是推出了类似谷歌语音平台的Duer OS，希望建立一个中国国产智能音箱的生态平台。

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昨天，NPR（美国公共广播）与Edison Research联合发布的《2018智能音频报告》也新鲜出炉。这篇报告关注的是智能音箱对人们生活，特别是音频媒体消费带来的变革性影响。

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NPR和Edison Research的智能音频报告首次于2017年6月发布，这一次《2018智能音频报告》提供了对主流用户行为和态度的一些最新洞察，是对智能音箱和语音助理用户行为趋势的研究。

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智能音箱所有者关闭电视，关闭笔记本电脑，花更多时间听新闻、音乐、播客和书籍。这助长了对更多音频内容的需求。 NPR 的 CMO， Meg Goldthwaite

其中我们看到了广播媒体的新机遇，但挑战是“智能”的定义使广播陈述式音频模式不再适用于智能音箱。

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这个智能音频报告基于对909名18岁以上的美国人进行的全国性在线调查，这些人表示他们至少拥有一个智能音箱。

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2018年7月18日统计智能扬声器在美国拥有量超过4300万台，这些设备迅速从第一批尝鲜用户扩展到主流市场用户。

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NPR 的 CMO， Meg Goldthwaite说:“智能音箱所有者关闭电视，关闭笔记本电脑，花更多时间听新闻、音乐、播客和书籍。这助长了对更多音频内容的需求。”

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缩减屏幕使用时间

38 %的早期主流用户表示，他们购买这种设备是希望缩短屏幕时间。47 %的早期主流用户大部分时间都在家里和其他人一起使用智能音箱。

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在拥有智能音箱至少一年的家庭中，它们现在是消费音频内容的头号设备。这对媒体和广告界的任何人都有深远的影响。对数百万美国人来说，智能音箱才是真正的新收音机。 爱迪生研究公司高级副总裁汤姆·韦伯斯特

有孩子的早期主流用户中，有33 %的人甚至说，孩子们在用餐时间和智能音箱交谈。

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主要音频内容载

《2018智能音频报告》的发布还揭示了智能音箱如何在用户群中影响消费者与其他媒体的互动方式。智能音箱设备不仅能让人们更多使用音频内容，而且很快就成为了音频消费的主要工具。

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“在拥有智能音箱至少一年的家庭中，它们现在是消费音频内容的头号设备。这对媒体和广告界的任何人都有深远的影响。对数百万美国人来说，智能音箱才是真正的新收音机。”爱迪生研究公司高级副总裁汤姆·韦伯斯特说。

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29 %的早期主流用户表示，他们的智能音箱正在取代电视。28 %的早期主流用户通过智能音箱收听播客。

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听新闻是智能音频主要推动力

听新闻成为第一批智能音箱采用者和早期主流用户使用的重要驱动力: 37 %的智能音箱所有者在上周至少听了两个小时的新闻。根据2018年春季发布的消息，平台上有更多的新闻需求，这是推动智能音箱销售的一项动力。

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73 %的智能音箱使用者把“新闻时事”作为他们最感兴趣的话题。在打算购买另一台智能音箱的智能扬声器所有者中，有五分之三的人为了在家里更多的房间里听新闻。

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广播媒体的智能音箱之路

对于传统广播媒体，智能音箱的带来是一个千载难逢的机遇。目前智能音箱处于“首次采用者”(拥有智能音箱设备一年以上的人)阶段向主流用户阶段延伸的时期，没有更好的进入智能音频领域的时机了。

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首先是做好播客，podcast，在智能音箱没有找到自己音频的最佳组织形式前，源自苹果公司的Podcast仍是智能音箱的最主要内容。这也是为什么谷歌在做智能音箱和助理同时也发布了自己的Podcast App的原因。

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其次，要积极尝试智能音箱的各种可能性。智能音频的本质还是在智能，这个智能是以类似人际互动为基础的。播客只能做到线性的播放，而智能音频能做到和听众的直接互动和按照用户需要提供音频内容。

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深层次的变化是节目模式和内容必然会在智能音频影响下发生改变。受欢迎的节目内容会和广播不同、节目长度不同，甚至主持风格和声音特质都会发生变化。

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