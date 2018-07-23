美中贸易战为啥让加拿大喊疼

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美国对中国的关税贸易战不断加码，特朗普扬言要对中国进入美国市场的全部5千多亿美元的商品征收惩罚性关税。

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而中国外交部发言人表示，中国不是吓大的；中国已经对来自美国的大豆等产品实施了报复性关税制裁。

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美国大豆农场主对美中贸易战自然感到担心，但与美中贸易战没关系的加拿大大豆农场主也已经喊痛了。

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在25%的报复性关税让美国大豆一夜之间在中国市场变贵后中国停止购买美国大豆，这不但导致美国大豆价格比2个月前猛跌，而且导致加拿大大豆价格同一时期也下跌了2美元。

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按照常理，中国关税制裁让美国大豆失去了在中国的市场，这应该导致加拿大生产的大豆由于需求上升而价格坚挺，为什么会反而价格下跌呢？

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这都是NAFTA自由贸易协议惹的祸。

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加拿大、美国和墨西哥之间的自由贸易协议让绝大部分商品可以免税跨境销售，这起到了拉平同等商品售价的作用。具体到大豆，如果美国大豆便宜了，加拿大大豆的价格也要便宜，否则使用大豆做原料的制造商就不买加拿大大豆而去买美国大豆了。

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加拿大大豆价格就这样“被便宜”到与美国大豆相同的水平。

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而加拿大农场主想把大豆卖到中国去以挣个好价钱也难以成为现实，因为中国在取消从美国购买大豆的合同后，把目光转向巴西。巴西是世界最大的大豆生产国，中国大量购买巴西大豆让巴西大豆的价格已经上升到四年来的最高水平。

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巴西为了多赚中国的钱，采取了大量购买便宜的美国大豆满足本国消费需要的做法，而把本国的大豆集中销售到中国市场。

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RCI with Don Pittis · CBC News

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