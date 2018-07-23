国税局停止优惠赦免让逃税者抢着自首

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据加拿大广播公司报道，在加拿大国税局今年早些时候终止非常优惠的对逃税者赦免项目前几个星期，向国税局自首补交欠税的人数猛增。

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在国税局2017年12月15日宣布要从2018年3月1日开始把赦免逃税者的优惠项目的部分优惠条件取消的决定后，在随后的11个星期之内有6612名纳税者报名参加优惠赦免项目；这个数字比一年前同一时期3432名纳税者报名参加优惠赦免项目的数字相比几乎是增加了一倍。

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而在2018年3月1日之后的两个月里，向加拿大国税局自首的欠税者人数只有1413人，比去年同期猛降了65%。

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一些加拿大税务律师说，加拿大国税局砍掉对逃税者优惠赦免项目的许多优惠条件等于是把一个很有效的欠税者主动补交税款的项目给毙掉。

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加拿大国税局的数字显示，对逃税者的优惠赦免项目每年为国税局带来16亿加元的补交税款，其中9亿加元来自海外避税资产。

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而批评国税局对逃税者优惠赦免项目的人士指出，这个优惠项目对加拿大有钱有势逃税者的逃税行为不加惩罚，既不用交欠税的利息、也不用为欠税行为交罚金，这对奉公守法的加拿大纳税者很不公平。

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RCI with Dean Beeby · CBC News

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