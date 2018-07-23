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多伦多枪手打死2人打伤12人（视频）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 23 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，星期日晚上10点钟左右，多伦多市Greektown地区Danforth 和 Pape avenues街区发生枪手开枪射击餐馆食客的事件，两人中弹死亡、其中一名是女性，另有12人受伤，其中一名在医院抢救的8、9岁女孩生命垂危。

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一段视频显示，一位穿黑色衣服、戴黑色帽子的男子在人行道上突然停步转身向餐馆里的人开枪射击。

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很快赶到现场的警察与枪手进行了枪战。29岁的男性枪手被证实已经死亡。

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Chris Helgren/Reuters

多伦多警方表示目前还无法就这是否是恐怖袭击做出判断。

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根据现场目击者提供的信息，该独狼枪手在街道上走了约4百米左右的距离，向两个餐馆开枪射击，发射了至少十几发子弹，而且明显的朝人多的地方走，以选择自己的枪杀目标。

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多伦多市长 John Tory指出，这最新的枪击事件再次显示多伦多市的枪械暴力问题现在有多么严重，在Greektown这样安静、舒适的街区发生如此恐怖的枪击事件是不可想象的；有太多的人、太容易地获得枪支弹药；控制枪支的问题必须引起整个社会的关注，并被提到各级政府的议事日程上来；这是多伦多今年发生的多起枪杀惨案中最新的一起，这不但是对无辜民众、无辜家庭的袭击，而且是对整个多伦多市的袭击。

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Tony Smyth/CBC

多伦多警方呼吁市民积极提供破案线索，特别是那些有现场监控录像、行车记录仪录像和手机视频的市民向警方提供帮助。

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安大略省长福特表示为伤亡者感到悲痛、感谢警方和急救人员赶到现场解除危险、抢救伤员的努力；并表示他领导的安大略省政府将把对付枪支暴力犯罪当作首要问题对待。

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加拿大联邦政府总理特鲁多表示对多伦多枪击事件死难者的哀悼、对受伤者的慰问，表示加拿大全国会与多伦多站在一起、支持多伦多渡过这一困难的时刻。

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