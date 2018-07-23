孩子游泳有风险：蒙特利尔市提升孩子自己游泳的年龄

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蒙特利尔市政府宣布，没大人陪的孩子去城市的公共游泳池游泳，必须年满 8 岁，如果孩子不太会游泳，则身高必须超过深水区深度至少15 公分。

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蒙特利尔市是在最近连续发生几起少年儿童溺水事件后发布新规定的。

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魁北克省救生协会对上述新规定表示欢迎。

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该协会的主任雷纳尔·德霍金斯说，8岁的孩子大多数已经比较高了，脚能够到泳池的底部，从而减少了溺水的风险。

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他接着说，公共游泳池不是夏令营，孩子的最佳监护者是家长们。

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近年来，蒙特利尔市对儿童进入公共泳池的要求不断加严，蒙特利尔市的很多社区都有公共游泳池，市政府总共下辖 48 个室内公共游泳池和 74 个室外公共游泳池。

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今年夏季以来，魁北克省发生了一系列少年儿童的溺亡事故，有的是在湖里游泳时丧生，有的是在公共泳池，有的是在私人泳池溺亡的。

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