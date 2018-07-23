(Radio-Canada)

军队? 好像我们是有一支……：加拿大人对军队的了解和兴趣

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 23 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大立国后境内从未有过大的战争。加拿大人的平和与此有很大的关系。但是另一方面，这也造成了在大部分加拿大民众的印象里，本国军队只是一个模糊的存在。他们虽然对军人并不缺少敬意，但你要是请他们说出一件过去一年里他们听说或读到的关于加拿大军队的新闻，只有四分之一的人能做到。

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这是加拿大国防部本月公布的一份报告中的民调结果之一。报告撰写者在多伦多、蒙特利尔、温尼伯和蒙克顿这四个城市对1500多人进行了电话问卷调查。参加这项民调的人被分为18-34岁和35-65岁两个年龄段。民调结果显示，加拿大年轻一代对军队尤其无知。而他们正是计划增加兵员的加拿大军队想吸引的。

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表示自己“或多或少了解一点”加拿大军队的加拿大人不到一半（42%）。敢说自己“非常了解”军队的受访人只有10%。

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不过，加拿大人对本国军队的总体印象不错。绝大部分人（89%）对军人的印象很好，三分之二（66%）认为军队是加拿大人的骄傲。

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还有将近一半人（48%）为加拿大军队抱不平，认为政府没有给它足够的军费。比例相近的加拿大人（44%）认为加拿大军队虽然不够现代化、但也并不落后。

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不过，把感情因素放在一边，敢说加拿大有一支现代化军队的人还不到三分之一（31%）。

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加拿大军队在海外……救灾？维和？

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加拿大人似乎觉得军队在国内实在是没什么事做，所以当被问到军队的首要任务时，将近一半（48%）认为是“国际任务”。认为加拿大军人在国内的任务更重要的仅占三分之一（34%）。

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但是如果细问加拿大军队在海外什么地方执行什么任务，大部分人是答不上来的。大家只是笼统地知道加拿大参加了联合国维和行动。绝大部分人（90%）认为加拿大军队在国外应该承担的任务是“救灾”，接下来是“维和”。

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很少有人认为加拿大军人在海外应该投入战斗。过去在阿富汗军事行动期间的民调显示，加拿大人对加拿大军队的任务从纯维和变成直接参战感到不满。

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加拿大军队在北极地区巡逻是为了…… 保护环境？

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加拿大人对军队在国内的任务知道得更少。绝大部分人（94%）选择“救灾”作为军队在国内的首要任务，接下来是“搜救”（90%）“网络安全”（89%）和“反恐”（89%）。

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加拿大军队在过去几年中加强了在北极地区的巡逻和驻防。(Cpl Raulley Parks, CAF/Radio-Canada)

上一届政府非常重视加拿大军队在北极地区的部署和巡逻行动。但是民调显示加拿大年轻人对这个地区的军事一头雾水。许多人以为加拿大军队加强在当地的巡逻是为了保护环境。在35-65岁这个年龄段有更多的人了解加拿大和俄国、丹麦及美国的北方领土争端。

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军事专家：民调结果令人不安

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卡尔加里大学的政治学教授和军事研究学者休伯特（Rob Huebert）在接受CBC采访时说，加拿大人对自己的军队如此缺乏了解，不仅影响招兵工作，而且对整个社会来说也是一个令人不安的现象，尤其是在目前这样动荡的国际大环境下。

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他说，造成这种现象的原因是多方面的。一方面，加拿大军队确实在2014年阿富汗军事行动结束后就没有什么举国瞩目的大动作，“而人们的记忆很短。”另外，中学里的历史课，许多老师更愿意讲文化，不愿意讲军事冲突。而本届联邦政府对军队的宣传偏重维和行动与性别平等这些“软内容”。

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休伯特认为，这种“去军事化”的倾向可能会在将来产生恶果。目前在乌克兰和拉脱维亚的加拿大军人都身处危险环境。一旦爆发战事，许多加拿大人会大吃一惊：“什么？我还以为他们就是负责保护环境和维和呢。”

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（RCI with CBC News, Murray Brewster）

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