一持刀男子在渥太华议会山被制服，无人受伤

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星期一（7月23日）上午10点多在渥太华议会山草坪上，一个24岁的持刀男子被保安人员当场制服。当时正在举行卫兵换岗仪式，围观者众多。目前渥太华警方已接手调查此事，这名男子被逮捕。

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加拿大国防部随后发布的生命说，在场的军人、皇家骑警和议会保安人员反应迅速，立刻发现并消除了“潜在的威胁”。整个过程中没有人受伤。渥太华警察局表示进一步的细节要在进行调查后才能披露。

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CBC网站登出了目击者Michel Harvey用手机拍摄的视频：

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议会山夏天里的卫兵换岗仪式每天都吸引众多游人观看。这些卫兵虽然威风凛凛，但实际上大多是大学生中的预备役军人。他们的职责包括在总督府和无名军人墓前站岗，为来访的外国领导人充当仪仗队，举办公共音乐会等等。

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在2014年10月24日的渥太华枪击案中，在议会大厦附近的战争纪念碑站岗的预备役军人Nathan Cirillo被枪手从背后开枪打死。自那以后，议会山加强了保安。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney ）

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