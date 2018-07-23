加拿大要求审核美国对进口太阳能电池板征收的高额关税

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加拿大政府要求按照北美自由贸易协定（NAFTA）有关条款审核美国对进口太阳能电池板征收的30%高额关税。加拿大外交部说，这项关税是违法的，不公正的，它伤害了加美两国清洁能源业的工人。

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向美国出口太阳能电池板的主要是中国和韩国企业，但是加拿大企业也受到波及。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）说，在美国国际贸易委员会已经做出从加拿大进口的产品没有损害美国经济的结论后，美国仍然决定对进口太阳能电池板征收高额关税，这是违反NAFTA的行为。

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此前墨西哥新当选的总统奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）刚刚发表了一封写给特朗普的公开信，呼吁重新开始NAFTA三方谈判。

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弗里兰德和加拿大财长莫诺（Bill Morneau）、国际贸易部长卡尔（Jim Carr）等人本周前往墨西哥，与奥夫拉多尔举行会晤。一星期前，特朗普再次谈到分别与加拿大及墨西哥谈判的可能性。

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（RCI with CBC News）

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