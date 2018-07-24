花季姑娘和女孩成多伦多枪击案冤魂

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据加拿大广播公司报道，星期日夜里在多伦多Greektown枪击案现场，听到枪声后与丈夫一起跑出家门来施救的当地居民Linda Falagario女士搂住被枪弹击中、命悬一线的18岁姑娘Reese Fallon，反复告诉她“你不孤单，我们和你在一起”。

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不幸的是，在Reese Fallon被送进医院后不久警方宣布，她和另一位10岁女孩因枪伤不治而去世；另有13人被枪弹击中而在医院接受治疗，这些人的年龄在17岁到59岁之间。

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Linda Falagario说她希望Reese Fallon的家人知道，在她生命的最后一刻，一直有关爱她的人守在其身边。

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今年18岁的Reese Fallon已经被麦克马斯特大学录取，预订在几个星期后入学。

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警方应家人的要求没有披露死于星期日多伦多枪击案件那位10岁女孩的姓名，只是证实她住在大多伦多地区。

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RCI with CBC News

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