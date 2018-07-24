加拿大一主唱因性侵罪向警方投案

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据加拿大广播公司报道，加拿大知名演唱组合Hedley的主唱Jacob Hoggard，在警方提出性侵犯罪指控后星期一在其律师的陪同下向警方投案。

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多伦多市和Peel区警方发布的书面声明证实，Jacob Hoggard受到两项性侵导致身体伤害罪指控和一项对未满16岁少女进行性接触的犯罪指控；受害人是两位女性，性侵事件发生在2016年三个不同的日子。

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警方不排除会有其他受害者向警方提出新指控的可能性。

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今年34岁的Jacob Hoggard的首次出庭日期被定在7月26日星期四。

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加拿大广播公司今年二月份曾经匿名报道了一位25岁的渥太华女性举报Jacob Hoggard性侵的消息。这位渥太华女性说她通过社交媒体与Jacob Hoggard交往一段时间后受邀前往多伦多Thompson Hotel与他约会，在约会过程中被Jacob Hoggard强迫性交和肛交，还被很暴力的掐住脖子。

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Jacob Hoggard否认这一强奸指控，说两人的性行为完全是你情我愿。

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RCI with Judy Trinh · CBC News

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