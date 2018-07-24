多伦多枪手亲朋：他温顺但有心理疾病

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据加拿大广播公司报道，多伦多警方证实星期日在多伦多开枪杀死两人、打伤13人后丧生枪手的身份，他是29岁的男子费萨尔.侯赛因Faisal Hussain。

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费萨尔.侯赛因的家人星期一书面表示，他们对费萨尔开枪杀人的可怕行为造成的伤害感到心碎；费萨尔有长期的精神病史和抑郁病史，虽然经过各种专家的治疗但没有什么效果；在星期日枪击事件前他们没有觉察出费萨尔有任何异常表现。

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Aamir Sukhera与费萨尔.侯赛因相识多年，把他当兄弟看待。当听到费萨尔.侯赛因是星期日夜里多伦多枪杀事件凶手的消息时简直不能相信自己的耳朵，因为他实在不能把那个温顺腼腆的小兄弟与冷血杀手连在一起。

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Aamir Sukhera告诉记者说，他多年前在讲授公共场合讲演课时认识了费萨尔.侯赛因，他当时觉得掌握讲演技巧能够帮助这个温和、内向的青年男子增强对自己的信心。

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对费萨尔.侯赛因的关心使得Aamir Sukhera与费萨尔成了朋友，Aamir Sukhera把费萨尔当作兄弟对待。

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8年前，费萨尔.侯赛因告诉Aamir Sukhera他有精神病和抑郁症、正在接受医疗专家的治疗。

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Aamir Sukhera说他在与费萨尔.侯赛因交往这么多年时间里，从来没有发现他有任何暴力倾向的征兆。就在三个星期前他在一个商场见到费萨尔时他面露笑容、显得很阳光，说他在商场里打工，虽然最近老板削减了他的工作小时数、但他并不在乎。

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Aamir Sukhera遗憾的说，费萨尔要是把他心里的问题说出来就好了、就有机会避免这一人间惨案；但这种事情人们是否会说出来呢？这没人知道。

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费萨尔父亲的一位朋友Khalid Malik回忆说，他经常可以看见前去打工或者工作下班后回家的费萨尔，他总是一副彬彬有礼、温文尔雅的样子。费萨尔最近打工的地方就在附近购物中心的Shoppers Drug Mart。在晚上6、7点见到费萨尔时他会说，“你母亲在医院里、谁给你做饭呢？”。费萨尔会回答说，“我自己做个三明治就行了”。

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Khalid Malik说，费萨尔家最近连连遇到不幸。费萨尔的哥哥由于一场交通事故成了植物人，已经在医院躺了一年半的时间，其父母每天都要去医院看望和照顾他；费萨尔的妹妹几年前死于车祸。

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多伦多警方目前仍在调查费萨尔.侯赛因是怎么得到行凶时使用的手枪和他开枪杀人的动机是什么。

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加拿大广播公司报道说，一些多伦多居民对不断发生的街头枪击事件感到郁闷，说多伦多这是怎么了？差不多每天都要发生几起枪击事件，今年以来已经发生了上百起街头枪击案，更不要说还发生了街头开车撞人的恐怖袭击事件。

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RCI with Shanifa Nasser · CBC News

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