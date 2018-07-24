地球在发烧：极度高温成全球新常态

从西伯利亚到非洲再到北美，今年夏季，全球的天气都异常地 “火爆”。
日本 80 人死亡
在日本，星期二 （7月24日）公布的官方数据显示，困扰了日本两个星期的热浪已造成至少 80 人死亡，数千人被送进医院。
在韩国，高温导致 10 人丧生。
在欧洲，许多国家在忙着扑灭由热浪引起的火灾， 特别是在希腊，森林大火至少造成 60人死亡。
在美国， 7月初，加利福尼亚州遭遇了由炎热天气和大风引发的大火。
加拿大魁省 85人死亡
北方大国加拿大也没有被 “豁免”在外，今年夏天的热浪是一波接一波。
这个星期，加拿大的大西洋沿岸、魁北克省、育空地区、西北地区继续接到热浪警告。
在魁北克省，6 月底到 7月上旬持续了9天的异常高温导致超过 85 人死亡，其中包括蒙特利尔市的 53人。
破纪录高温
(Hossein Salmanzadeh/Reuters)
世界各地都感受到类似的闷热气温。
在过去两周中，世界多个地方的温度打破了记录。比如：
- 美国加利福尼亚州的死亡谷国家公园 （Death Valley National Park）：52 摄氏度（7月8日）
- 美国加利福尼亚州奇诺市（Chino）：48.9 摄氏度（7月7日）
- 阿尔及利亚的瓦尔格拉市 （Ouargla）：51 摄氏度（7月5日）
- 日本多治见市 （Tajimi）：40.7 摄氏度（7月17日）
- 北西伯利亚：连续几天超过 30 摄氏度（7月9日至16日）
(Graham Hughes/Canadian Press)
“最好适应”
面对少见的炎热，气候学家们的建议是，最好是习惯这种情况。
美国国家海洋和大气管理局（NOAA）国家环境信息中心的物理科学家Ahira Sanchez-Lugo说，遗憾的是，这样的炎热正在变成新常态。
众所周知，全球的气温在变暖，人类加剧了这种变暖，人类行为在继续把二氧化碳排放到大气中，扰乱了地球的微妙平衡，结果是气候变化，干旱、热浪和洪水等极端事件越来越频繁。
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地球在发烧
世界气象组织（World Meteorological Organization）的发言人 Clare Nullis 也表示，我们必须开始习惯这样的天气。
她说，谈到极端高温，我们可以说，气候变化会更大地增加极热或热浪的可能性。
周三，NOAA 公布了今年 6 月份的全球气候报告 Global Climate Report ，报告称，今年 6 月的气温是有记录以来气温第五高的一个 6 月，比20世纪的平均值高了 1.06 C。
预计不会超过 2016年
虽然今年的夏季很热，但专家们预测，2018 年不太可能超过 2016年， 2016年是有史以来最热的一年。
美国国家环境信息中心的Ahira Sanchez-Lugo 说，尽管 2018 年不太可能打破 2016 年的纪录，但夏季的异常高温趋势不可否认，而且，北半球的气候的确在变暖。
加拿大环境部的资深气候学家 David Phillips 表示，加拿大全国在夏季的平均温度比 1961-1990 年期间的平均值高出了 1.5 摄氏度。
加拿大冬季温度的变化则更为引人注目， 全国冬季的平均温度比 1961-1990 年间的平均值已经上升了 3.4 摄氏度。
（RCI，Nicole Mortillaro / CBC）加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
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