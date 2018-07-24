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地球在发烧：极度高温成全球新常态

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 24 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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从西伯利亚到非洲再到北美，今年夏季，全球的天气都异常地 “火爆”。

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日本 80 人死亡

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在日本，星期二 （7月24日）公布的官方数据显示，困扰了日本两个星期的热浪已造成至少 80 人死亡，数千人被送进医院。

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在韩国，高温导致 10 人丧生。

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在欧洲，许多国家在忙着扑灭由热浪引起的火灾， 特别是在希腊，森林大火至少造成 60人死亡。

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在美国， 7月初，加利福尼亚州遭遇了由炎热天气和大风引发的大火。

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Associated Press/Eduardo Contreras

加拿大魁省 85人死亡

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北方大国加拿大也没有被 “豁免”在外，今年夏天的热浪是一波接一波。

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这个星期，加拿大的大西洋沿岸、魁北克省、育空地区、西北地区继续接到热浪警告。

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在魁北克省，6 月底到 7月上旬持续了9天的异常高温导致超过 85 人死亡，其中包括蒙特利尔市的 53人。

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破纪录高温

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(Hossein Salmanzadeh/Reuters)

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世界各地都感受到类似的闷热气温。

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在过去两周中，世界多个地方的温度打破了记录。比如：

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  • 美国加利福尼亚州的死亡谷国家公园 （Death Valley National Park）：52  摄氏度（7月8日）
  • 美国加利福尼亚州奇诺市（Chino）：48.9 摄氏度（7月7日）
  • 阿尔及利亚的瓦尔格拉市 （Ouargla）：51 摄氏度（7月5日）
  • 日本多治见市 （Tajimi）：40.7 摄氏度（7月17日）
  • 北西伯利亚：连续几天超过 30 摄氏度（7月9日至16日）

 (Graham Hughes/Canadian Press)

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“最好适应”

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面对少见的炎热，气候学家们的建议是，最好是习惯这种情况。

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美国国家海洋和大气管理局（NOAA）国家环境信息中心的物理科学家Ahira Sanchez-Lugo说，遗憾的是，这样的炎热正在变成新常态。

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众所周知，全球的气温在变暖，人类加剧了这种变暖，人类行为在继续把二氧化碳排放到大气中，扰乱了地球的微妙平衡，结果是气候变化，干旱、热浪和洪水等极端事件越来越频繁。

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Radio Canada

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地球在发烧

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世界气象组织（World Meteorological Organization）的发言人 Clare Nullis 也表示，我们必须开始习惯这样的天气。

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她说，谈到极端高温，我们可以说，气候变化会更大地增加极热或热浪的可能性。

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周三，NOAA 公布了今年 6 月份的全球气候报告 Global Climate Report ，报告称，今年 6 月的气温是有记录以来气温第五高的一个 6 月，比20世纪的平均值高了 1.06 C。

预计不会超过 2016

虽然今年的夏季很热，但专家们预测，2018 年不太可能超过 2016年， 2016年是有史以来最热的一年。

美国国家环境信息中心的Ahira Sanchez-Lugo 说，尽管 2018 年不太可能打破 2016 年的纪录，但夏季的异常高温趋势不可否认，而且，北半球的气候的确在变暖。

La Presse canadienne/Graham Hughes

加拿大环境部的资深气候学家 David Phillips 表示，加拿大全国在夏季的平均温度比 1961-1990 年期间的平均值高出了 1.5 摄氏度。

加拿大冬季温度的变化则更为引人注目， 全国冬季的平均温度比 1961-1990 年间的平均值已经上升了 3.4 摄氏度。

（RCI，Nicole Mortillaro / CBC）

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