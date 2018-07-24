140 年来第一次: 班夫国家公园有了本土出生的野牛犊

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大的班夫国家公园 Banff National Park，三头野牛犊出生，这是 140 多年来在当地出生的第一批野牛犊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国家公园管理局 Parks Canada的Bill Hunt 说，这些野牛犊是地地道道本地出生的，可以称为 “班夫制造”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，近期内公园可能还会再添加 6 头野牛犊.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

140 多年前，野牛从加拿大的阿尔伯塔省地区彻底消失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017 年初，加拿大把 16头野牛运到了班夫国家公园，让这些野牛在阿尔伯塔地区重新繁殖.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，看来野牛对新环境适应良好，班夫国家公园将在今后几个星期内，把这些野牛送往班夫公园里面更深、更天然的一个地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada