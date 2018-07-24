加拿大 4 岁女孩误吃含大麻巧克力，被送进医院

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在加拿大东海岸的新斯科舍省，一名 4 岁女孩因食用了含有大麻的巧克力而被送进医院。

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加拿大皇家骑警在哈利法克斯市表示，目前正在进行调查，是否应提出刑事起诉。

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警官 Jennifer Clarke 说，上周六下午，一位父亲带着三个孩子收拾汽车里的东西，4 岁女孩是年纪最小的一个，她看到了一个巧克力棒，就一连吃了 15 块，但这个巧克力棒是含有大麻的产品，成人一天只能吃 1块。

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后来父亲发现大麻巧克力棒没了，又看到女儿脸色苍白，把她送进了医院，该女孩在接受了治疗后已经出院。

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警官Jennifer Clarke / CBC

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加拿大皇家骑警告诫说，在 10 月17 日大麻合法化之前，出售休闲大麻仍属非法。另外，拥有大麻食品的人，应该把其放在儿童拿不到的地方。

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一些业内人士表示，他们预计在 10月17 日后，对含大麻食品和饮料的需求将会飙升。

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