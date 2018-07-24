(AP Photo/Alison Redlich)

偷渡者曲线越境：美墨边境过不去怎么办？先北上加拿大

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 24 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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过去一年多，越过加美边境进入加拿大的难民申请人暴增，一再成为关注热点。但实际上在同一时期，反向越境从加拿大进入美国的人数也在增加。他们中的许多人是因为在南边的美墨边境受阻，因此想出了这个“曲线入境”的办法。

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想出这个主意的蛇头并不需要是个天才。因为墨西哥公民进入加拿大是免签证的，而加美边界的管控比美墨边境松懈得多，另外，从墨西哥首都墨西哥城到多伦多或者蒙特利尔的机票，最便宜的时候还不到350加元。

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不过偷渡者付给蛇头的费用可以高达4000加元。美国边境巡逻队警察罗斯（Richard Ross）在接受加通社（CP）记者采访时介绍说，这些蛇头经验老到，准备周密。他们仔细研究过偷渡路线途经的地区，“也仔细研究过我们。”

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佛蒙特州宁静的树林。过去一年来，从加拿大进入该州的偷渡者成倍增加。(STAN HONDA/AFP/Getty Images)

如果和美墨边境相比，加美边境还是要宁静许多。从加拿大一侧潜入美国的人数，如果从美国边境巡逻队逮捕的人数和美国法院记录来看，也比从美国进入加拿大的人少。但是如果和一年前相比，你不能说美国人的担忧是没有道理的。

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偷渡者主要集中在魁北克省和佛蒙特州之间的边境地区

今年4月以来，美国警方在纽约州、佛蒙特州和新罕布什尔州边境地区一共逮捕了324个从加拿大进入美国的偷渡者。2017年整个财政年度只逮捕了165人。入夏后增加的幅度更大。今年6月份上述三个州一共逮捕了85人，但是去年6月份仅有17人被逮捕。

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其他州似乎没有出现偷渡者显著增加的情况。美国警方猜测，这是因为这三个州境内的边境是五大湖区以东的第一段陆地边境，而且开车从多伦多、蒙特利尔过来和去美国东岸城市都不算远。

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三个州当中，佛蒙特州是“重灾区”。今年4月以来被捕的324人中有267人是在这个州，占了一多半。91号高速公路以西大约50公里长的这一段边境是蛇头最喜欢走的。因为从这里开车去纽约只需要六个小时。

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另外，公路旁边的美国小镇德比莱恩和加拿大小镇斯坦斯特德实际上是连在一起的。两边居民来来去去，每天越境好几次。斯坦斯特德的公共图书馆为了方便两边的读者，特意横跨两国。门外的边境线只是为了提醒外地人才放了几盆矮牵牛。这样的边关风景尽管宜人，国境线却不容易防守。

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佛蒙特州德比莱恩和魁北克省斯坦斯特德之间的国境线对当地居民来说几乎不存在。(AP Photo/Charles Krupa)

因此，德比莱恩的树林里时不时就上演追逐戏码。美国边境巡警有时徒步追，有时飙车，有时追丢了，过几天又找着了。去年10月份，美国边境巡逻队在德比莱恩的一家旅馆里一举擒获16人，其中两人是蛇头。

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加拿大皇家骑警上个月也在两起偷渡案中逮捕数人。其中一个蛇头来自墨西哥，他在加拿大并没有合法身份，但是却已经活跃在边境线上了。他被判6个月监禁，刑满后将被递解出境。

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负责边境安全的加拿大皇家骑警很愿意帮助美国同行，不过并不觉得他们面临危机。毕竟和加拿大接收的越境者相比，现在从加拿大进入美国的人少多了。

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加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）认为加拿大也没有面临危机。他星期二（7月24日）在一个众议院移民问题委员会的会议上表示，加拿大确实面临挑战，但这不是危机。他承认，非常规迁徙是一个复杂的全球性问题，加拿大也不能幸免。但是加拿大政府正在通过高科技、情报机构和国际合作，努力在履行国际义务的同时严格按照加拿大法律来妥善处理这个问题。

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（RCI with CP, AP, CBC，Kathleen Harris，Wilson Ring, Rob Gillies, Michael Hill, David Sharp）

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