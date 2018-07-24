魁北克省著名华人旅行社华景假期被托管

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蒙特利尔市的华景假期（Sinorama Inc.）是加拿大最大的由华人经营的旅行社，该公司的中国旅游团因其价格便宜，在当地非常受欢迎。因此，当魁北克省消费者保护办公室（OPC）宣布华景假期被托管时，不少人感到意外。该办公室说，做出这个决定是因为“华景假期在对客户付款的管理上没有遵守相关法律”。

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据Radio-Canada报道，受命代管华景假期的是著名会计师事务所普华永道（PwC）。OPC的公告说，托管者的职责是保护华景公司顾客，让正在途中的人顺利完成旅行，行期在即的人按原定条件准时出发，然后按动身日期的远近逐一处理余下的卷宗。

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《新闻报》今年五月曾报道说，华景假期出现了将近1100万加元的财务亏空。但华景假期否认，宣称自己财务状况良好，并指责记者歪曲解读数据。

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华景顾客如有疑问，可致电普华永道询问：

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电话：1-888-999-4965

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电邮：administration.provisoire@ca.pwc.com

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联系人：Martine Mainville

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（RCI with Radio-Canada, CP）

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