加拿大少年要求放宽枪支管控，认为控枪不能阻止多伦多枪击案的发生

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发起放宽枪支管控请愿的15岁阿尔伯塔省少年斯林厄兰德（ Ryan Slingerland）表示，他不愿意看到多伦多周日枪击案这样的惨祸发生，并且为受害者及他们的家人感到难过，但是他仍然认为严格管控枪支不是一个打击此类犯罪的有效办法。

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斯林厄兰德是一个打猎和射击爱好者。今年三月份加拿大政府提交旨在加强枪支管控的C-71法案后，他发起了一个反对该法案的请愿活动。到目前为止已经有85000多人在请愿书上签名。

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他说，他看到他父亲为了获得拥枪许可，需要经过上课，被检查是否有犯罪记录等手续。他认为，C-71法案如果通过，只会给他父亲这样的普通人带来更多的麻烦。政府如果要打击罪犯，应该给警察拨更多的钱，而不是给遵纪守法的老百姓找麻烦。

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C-71 法案提出的控枪措施包括要求出售枪支者检查买主的拥枪许可是否仍在有效期内，并把现在的检查五年司法记录改为无限期。

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（RCI avec Radio-Canada, Audrey Neveu）

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