星期二，第一民族大会现任主席Perry Bellegarde 与会议代表进入会场（THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck）

第一民族大会领袖换届起争议，领袖爆出7年拿到资金170亿

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 25 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

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从昨天开始，加拿大原住民的最高领导机构第一民族大会在温哥华开会，选举新一届的领导人。参加大会的有来自加拿大全国各个原住民部落的代表，登记注册的投票者有522人。星期二， 5名领袖候选人向代表们发表竞选演讲。星期三上午举行投票。

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来自魁北克卡纳瓦克原住民部落的代表Russ Diabo（CBC)

来自魁北克卡纳瓦克原住民部落的代表拉斯·迪亚博（Russ Diabo）说，现在的第一民族大会领导人与特鲁多政府走得太近。

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曾任该机构主席的尼尔·斯塔布兰克（Noel Starblanket）认为，第一民族大会已经与它所代表的人民脱节，需要进行根本性的重组。他认为第一民族大会的主管们，无论是全国的还是区域的代表，用在与政府打交道上的时间要大大多于与社区联系的时间。斯塔布兰克说：“那些高管已经变得以自我为中心。他们只是考虑自己和他们的政治议程，没有考虑第一民族人民的需求。这一点需要改变”。

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现任第一民族大会领袖佩里·贝莱嘎德（Perry Bellegarde）此次正在寻求连任，他认为该组织在推动第一民族议程的发展上发挥了的重要作用。例如在他的领导下，第一民族大会在七年内获得了约170亿加元的资金，并促使渥太华联合起草土著语言法案，还支持新民主党成员提出的敦促政府按照联合国原住民权利宣言修订相关法规。

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在八十年代之前，加拿大原住民的联合组织叫“全国印第安人兄弟会”，是各地区原住民团体的联合体。在1982年改为“第一民族大会”，成员则改为各个原住民部落的酋长。

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Rolland Pangowish曾在第一民族大会担任四届条约和土地部门的主管。（Rolland Pangowish/CBC)

罗兰·潘戈维什（Rolland Pangowish）曾在第一民族大会担任四届条约和土地部门的主管约15年。他说当时加入该组织是想为原住民做些什么，但随着时间的推移，看到的是该机构已经成为联邦政府拨款及政策的傀儡。第一民族大会已经不再是一个倡导原住民权力的组织。相反，它已成为一个与渥太华“政策磋商的机制”。

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来自安大略省贝尔维尔附近莫霍克人保护区的肖恩·布兰特则以2006年的事件为例说，当他们与政府有矛盾时，第一民族大会的领袖没有支持他们。当时他们因一个采石场的拥有权问题封锁了铁路和两条高速公路，局势相当紧张。最后第一民族大会领袖与政府达成协议，设立一个仲裁委员会来裁决历史遗留的土地所有权问题。

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