加拿大与盟国联合行动救出部分叙利亚“白头盔”人员，外长表示还会继续努力

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加拿大外交部长克里斯蒂亚•弗里兰德（Chrystia Freeland）女士星期二接受加拿大广播公司的采访时说，加拿大和另外几个盟国会继续拯救叙利亚的“白头盔”志愿者及其家人。

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上周末，由加拿大、英国和德国发起并由以色列领导实施的国际救援行动， 救出了400多名被困在叙利亚西南部的“白头盔”人士。当时那里已被巴沙尔•阿萨德的部队包围。

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叙利亚当局一直指责“白头盔”救援人员是外国政府支持的，与反政府武装合作的组织。而此次以色列把几百名“白头盔”人士转移走，也被说成是这些人得到了其他国家支持的证明。

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“白头盔”队又称“叙利亚民防组织”，是2013年成立的。它是一个紧急救援的网络性组织，在叙利亚政府军和反政府武装的冲突中和空袭后救援那些受伤者。自那时以来，该组织一直在挽救平民的生命，同时记录并公布战争暴行。这也是为什么俄罗斯和叙利亚当局将“白头盔”称为恐怖分子和假新闻传播者的主要原因。

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但他们的努力赢得了国际赞誉。当叙利亚政府军侵入南部战区，这些“白头盔”队员面临生命危险的时刻，加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普都出于人道责任，联络以色列展开救援行动。以色列总理内塔尼亚胡则表示；“那些拯救过生命的人目前遇到了生命危险，我因此批准由以色列军队承担转移他们的任务。这是一个重大的人道义务”。

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星期六夜间，以色列出动国防军和警察部队，护送联合国的车辆和大巴车队，将一大批“白头盔”人员转运到约旦。原来是计划接应出一千多人，可由于种种原因，接出来的只有422人。也就是说，还有数百人没能接出来。

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那些仍困在叙利亚的“白头盔”人员则面临更危险的局面，因为救援行动激怒了叙利亚阿萨德当局，更想要杀死他们。

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这也是令加拿大外长非常担忧的问题，弗里兰德女士说： “他们面临着生命危险，我们仍然负有强烈的道德责任，要与他们保持沟通。这真的让我夜不能寐，压力很大”。

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再次救援叙利亚的“白头盔”人士会很难

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弗里德兰说，现在让她发愁的问题是，上周六的救援行动无法再重复。因为这样的救援行动需要一系列的条件：地理、政治和外交联络等，一切都安排好才能进行。例如以色列的参与和叙利亚政府部队没有封锁戈兰高地边界就是两个至关重要的因素。还有其他困难，包括夜间的道路以及一路上伊斯兰国武装检查哨的拦截。

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也正因如此，加拿大外长对以色列的支持行动表示了赞赏，并感谢美国驻联合国大使发挥了关键作用。她说：“我们会继续关注这方面的情况，与的盟国探讨还能做些什么。这是一个非常非常困难的情况。但我们绝对不会放弃希望”。

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实际上，加拿大外长弗里兰德已经在与德国外长马斯（Heiko Maas）和英国新任外交大臣亨特（Jeremy Hunt）进行商讨，怎样可以作出新的努力来拯救更多的“白头盔”人士。

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星期二，英国外长亨特在与德国外长马斯会面时也表示，是国际社会的密切合作才能在战乱的情况下取得救援成功。他说：“是我们的共同努力救出了那么多白头盔人员。在他们拯救成千上万生命之后，我们把这些勇敢的人救出来了。这是一次精彩的合作”。

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加拿大将接收250名“白头盔”人员难民

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对这些已经被接到约旦的“白头盔”人员，加拿大、英国和德国将与联合国难民署合作，很快开始审理他们的难民申请。

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此次加拿大计划接收250名“白头盔”人员及其家属。会按照此前接收和安置4万名叙利亚难民一样的程序，对他们进行安全审查。

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加拿大外长弗里兰德说：“我们不能再要求约旦做得更多。他们为了那些流离失所的叙利亚难民，已经承担了很多”。

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联合国难民事务高级专员的发言人弗朗切斯科·伯特（Francesco Bert）说，这些接出来的“白头盔”人员及家属在约旦停留的时间不会很长。“因为联合国难民署与几个国家政府在约旦有密切的合作关系，会支持他们尽快迁往第三国”。他同时也高度赞赏约旦政府及其人民慷慨地暂时收留这些人。

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RCI with Murray Brewster of CBC

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