萨斯卡通一位穆斯林父亲感谢在街上遇袭后关心和帮助他的加拿大人

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萨斯卡通的一个穆斯林家庭正筹备下个月举办一个“不分国籍的邻居”聚会， 以感谢在男主人受到攻击后当地加拿大人对他们的关心和支持。

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这个家庭的男主人名叫阿布·谢赫(Abu Sheikh)，今年66岁。7月3日早他在清真寺做完祷告后穿着白色的长袍，带着穆斯林的传统帽子往家走。就在快到家时，一辆在马路另一侧行驶的白色皮卡突然越过隔离线，逆行朝他开过来，而且上了便道。谢赫赶紧躲避，跳到路边树丛后，然后紧走几步进了家。正在他打电话给孩子，让孩子报警时，他又听到两声玻璃窗破碎的声音，原来是有人往他家的前门和窗户上扔了两块砖头。

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谢赫的女儿艾莎(Aisha Sheikh)对父亲受到的攻击感到震惊和不安。她说自己一直觉得萨斯卡通和加拿大是很安全的地方。

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他们报警后，警方即开始调查此事，并计划利用这一事件来提高公众对仇恨犯罪的意识。

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此事在当地社区传开之后，很多人开始联系谢赫家，安慰他们。以前不怎么熟的邻居也送来花和卡片。甚至有人提出愿意付钱为他们修理窗户。

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保罗·查瓦迪（Paul Chavady）就是最早提出愿意帮助谢赫家修理窗户的。他说：“听到在萨斯卡通发生这样的事，感到很伤心”。他在10几岁时从印度移民来到加拿大，一直以来都是与人们积极互动。因此觉得发生这种类型的攻击“很不寻常”。他说：“但现在确实发生了，我真担心，希望它不会变得越来越普遍”。

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谢赫的女儿艾莎说，她的家人受到像查瓦迪这样的很多人的鼓舞，因此商量决定要举办了一次活动，定名为“无国界邻居”。

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艾莎说：“我们想分享这次的经历。我们想确保人们都知道，无论你身在何处，这些事件都可能发生。它也提醒我们，加拿大的承诺和责任将帮助我们去度过这些困难，因为加拿大一直代表着希望。当我们共同努力促进社会的改善时，加拿大就会是美丽的。”

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该活动暂定于8月11日举行，活动内容包括从清真寺走到谢赫家， 然后落座品茶等。艾莎已经开始邀请有兴趣帮助他们的艺术家和其他邻居参与。

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