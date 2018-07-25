警方公布多伦多枪击案10 岁丧生女孩的姓名

警方公布了在星期日 （7月22日）晚上多伦多枪击案中丧生的10岁女孩的姓名。
多伦多警察局在一份声明中说，她是住在万锦市 Markham 的 Julianna Kozis。
星期日枪击案的另一位死者是 18 岁少女 Reese Fallon，Reese Fallon 刚刚从 Malvern Collegiate Institute 毕业。 周日晚还有 13 人受伤。
在多伦多枪击案中丧生的18 岁少女 Reese Fallon (Facebook)
多伦多警方拒绝提供 10 岁女孩 Julianna Kozis 是在什么地方被击中的。
然而，加拿大广播公司 CBC 星期一采访到一位证人说，他帮助了一位年龄相仿的严重受伤女孩子。
在采访中，这位名叫 Md Ashaduzzaman 的男子说，当时他正在咖啡馆 Caffe Demetre 后面的厨房里，突然听到咖啡馆里一位女士大声呼救，说女儿中枪了。
这一咖啡馆位于 Danforth Ave 大街 400 号，已被确认是枪手袭击的第 3 个地点。
Md Ashaduzzaman 说，他看到一个大约10岁的女孩躺在地上，身上在不断淌血，她的妈妈拿着衣服试图止住血。
他抱着这个女孩，让她不要闭上眼睛，当时这个女孩的眼睛一睁一闭，一睁一闭 ……
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