警方公布多伦多枪击案10 岁丧生女孩的姓名

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警方公布了在星期日 （7月22日）晚上多伦多枪击案中丧生的10岁女孩的姓名。

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多伦多警察局在一份声明中说，她是住在万锦市 Markham 的 Julianna Kozis。

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星期日枪击案的另一位死者是 18 岁少女 Reese Fallon，Reese Fallon 刚刚从 Malvern Collegiate Institute 毕业。 周日晚还有 13 人受伤。

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在多伦多枪击案中丧生的18 岁少女 Reese Fallon (Facebook)

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多伦多警方拒绝提供 10 岁女孩 Julianna Kozis 是在什么地方被击中的。

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然而，加拿大广播公司 CBC 星期一采访到一位证人说，他帮助了一位年龄相仿的严重受伤女孩子。

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在采访中，这位名叫 Md Ashaduzzaman 的男子说，当时他正在咖啡馆 Caffe Demetre 后面的厨房里，突然听到咖啡馆里一位女士大声呼救，说女儿中枪了。

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这一咖啡馆位于 Danforth Ave 大街 400 号，已被确认是枪手袭击的第 3 个地点。

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Md Ashaduzzaman 说，他看到一个大约10岁的女孩躺在地上，身上在不断淌血，她的妈妈拿着衣服试图止住血。

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他抱着这个女孩，让她不要闭上眼睛，当时这个女孩的眼睛一睁一闭，一睁一闭 ……

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