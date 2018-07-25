伊斯兰国声称对多伦多枪击案负责，加拿大警方称现阶段没 “证据”

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路透社星期三报道说，伊斯兰国（ISIS）通过其下属新闻社 AMAQ 发布声明，声称对 7 月22日多伦多发生的大规模枪击事件负责。

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AMAQ 在声明中表示，枪手费萨尔·侯赛因 （Faisal Hussain）“是伊斯兰国的一名士兵，响应伊斯兰国的号召针对盟国的公民进行了袭击”。

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枪手 Faisal Hussain 两年前的照片. (Supplied)

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伊斯兰国没有就这一声明提供进一步细节和证据，加拿大广播公司 CBC 表示，不能证实 ISIS 声明的可靠性。

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警方予以否认

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多伦多警方表示，他们 “没有证据” 表明费萨尔·侯赛因在 Danforth 大道进行的枪击事件与伊斯兰国有关。

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多伦多警察局局长马克·桑德斯 （ Mark Saunders）说，“在现阶段，我们没有证据支持这些说法”。

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他补充说， “我们将继续探索每一个调查途径”。

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上周日 （7月22日）晚 22点左右，29岁的费萨尔·侯赛因在多伦多希腊人区对几个餐馆、咖啡馆进行射击，造成 2人死亡，13人受伤。

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(Cole Burston/AFP/Getty Images)

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加拿大广播公司报道说，声称对多伦多的枪击案负责，只是伊斯兰国在过去几天内在全球声称负责的几起暴力袭击之一。

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专家们说，直到不久前，伊斯兰国还只是在组织内有可靠来源与袭击者有过接触时，才会声称对某个袭击事件负责。

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随着伊斯兰国的地盘不断失落，该组织的此类声明也越来越令人怀疑，他们在发出声明时往往没有任何可靠的证据来支持。

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多伦多市长

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在对媒体发表的评论中，多伦多市长庄德利 John Tory 告诫人们不要依靠社交媒体上传播的信息来下结论。

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他告诉记者说，我只想强调，人们应该依据多伦多警察局提供的信息。

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（RCI with CBC）

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