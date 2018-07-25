多伦多枪击案一幸存者：“他对我说，’别担心，我不会杀你’”

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上周日（7月22日）多伦多枪击案当晚，多伦多人加斯帕·辛格（Jaspal Singh）和枪手正走了个面对面，却幸免于难，枪手 Faisal Hussain 一边继续走一边告诉他，不会杀了他。

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加拿大广播公司法语网报道说，加斯帕·辛格是丹佛斯大道 （Danforth）上一家印度餐馆的老板。

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周日晚上，他正在准备关餐馆，在餐馆后的一条小巷上，他和枪手走了个面对面。

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辛格说，枪手看见我，对我说：“别担心，我不会开枪杀你。”

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辛格补充说，当时他并没有反应过来，因为他没有看见枪手的枪，但这个枪手一拐过小巷就开始对着餐馆 7Numbers 进行射击了。

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“为什么自己幸免于难？”

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加斯帕·辛格告诉加拿大广播公司，枪击案后，他 “一直在问自己，枪手为什么没杀我呢？可能因为我的皮肤是棕色的”。

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辛格说，永远不会知道枪手没有杀他的原因。

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多伦多枪击案造成两位平民死亡，包括一名 18 岁年轻女子和一名 10 岁女孩，13人受伤，枪手 Faisal Hussain 在枪击现场死亡。

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（RCI with Annie Poulin，Michel Bolduc/Radio Canada）

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