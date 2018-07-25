特朗普是认真的吗？美国贸易战背后的逻辑

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美国总统特朗普这段时间几乎把美国的主要贸易伙伴国和盟友骂了个遍。中国、加拿大、欧盟、北约、墨西哥，所有人都在“占美国的便宜”。与此同时，美国高额关税接二连三地出台，伴以对更多进口产品征税的威胁。

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以加美经贸往来之密切，这些伤敌一千自损八百的做法让许多加拿大人觉得难以置信。他们觉得，如果特朗普不是疯子的话，那他就是在耍大刀给选民看，或者是虚张声势，以便增加谈判筹码。

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但是CBC经贸评论员Paul Haavardsrud说，特朗普有可能是认真的。对5千亿中国产品征税，对欧洲汽车征税，退出NAFTA，这些政策一旦实施，就如同在太平洋、大西洋、加美边境和美墨边境上筑起四堵高墙。

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纳瓦罗的影响

如果把白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）的理论当作眼镜，透过它来看特朗普的种种做法，一张筑墙的“蓝图”就会显出脉络。甚至美国为实施钢铝材关税提出的“国家安全威胁”论也有可能是出自真心，而不仅仅是为了绕过国会找的借口。

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纳瓦罗出过三本专著分析中国对美国的威胁。他认为中国早晚要灭了美国，观点非常激进，原本在美国经济学界属于相当边缘化的声音。但现在他是特朗普的首席军师，也是极少数支持特朗普的贸易保护主义的经济学家之一。

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特朗普青少年时代的美国

在特朗普成长的五、六十年代，美国不但是全世界最富裕的国家，而且几乎在所有领域都自给自足。据美国作家布莱森（Bill Bryson）在他的回忆录中描述，美国家庭在那个年代第一次用上了冰箱，电视开始普及，迪斯尼乐园打开了大门。对他这个年纪的美国人来说，那是只能在梦中重现的黄金岁月。

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特朗普只比布莱森大五岁。他也许也对那个年代记忆深刻，而且真的觉得，他手下的这个巨大城堡，只要筑起高墙拉起吊桥，像过去那样自家人关起门来过日子，就能重新找回昔日的繁荣和“伟大”。

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美国比大部分国家都有条件这样做

如果美国真的这样做，短期内出口贸易会遭受打击，美国企业会失去海外市场，随之而来的是失业率升高和生活水平下降。但是从长期来看，美国的经济实力和3亿多人口的国内市场使它对外贸的依赖比许多国家都少。根据世界银行的统计数据，出口贸易在美国GDP中仅占12%，进口占15%。

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相比之下，加拿大的出口占GDP的31%，进口占33%。

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如果特朗普决心把贸易战打下去，加拿大和其他国家不仅要为减少损失和重建国际贸易秩序共同努力，而且要面对一个因为少了贸易纽带而更加动荡的国际环境。因为一些国家过去的经验证明，你跟一个国家做生意，就不太会跟它打仗。

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（RCI with CBC News , Paul Haavardsrud）

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