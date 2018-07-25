(Jesco Denzel/German Federal Government via AP)

特朗普是认真的吗？美国贸易战背后的逻辑

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 25 七月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普这段时间几乎把美国的主要贸易伙伴国和盟友骂了个遍。中国、加拿大、欧盟、北约、墨西哥，所有人都在“占美国的便宜”。与此同时，美国高额关税接二连三地出台，伴以对更多进口产品征税的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以加美经贸往来之密切，这些伤敌一千自损八百的做法让许多加拿大人觉得难以置信。他们觉得，如果特朗普不是疯子的话，那他就是在耍大刀给选民看，或者是虚张声势，以便增加谈判筹码。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是CBC经贸评论员Paul Haavardsrud说，特朗普有可能是认真的。对5千亿中国产品征税，对欧洲汽车征税，退出NAFTA，这些政策一旦实施，就如同在太平洋、大西洋、加美边境和美墨边境上筑起四堵高墙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
纳瓦罗的影响

如果把白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）的理论当作眼镜，透过它来看特朗普的种种做法，一张筑墙的“蓝图”就会显出脉络。甚至美国为实施钢铝材关税提出的“国家安全威胁”论也有可能是出自真心，而不仅仅是为了绕过国会找的借口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗 ( Chip Somodevilla/Getty Images)

纳瓦罗出过三本专著分析中国对美国的威胁。他认为中国早晚要灭了美国，观点非常激进，原本在美国经济学界属于相当边缘化的声音。但现在他是特朗普的首席军师，也是极少数支持特朗普的贸易保护主义的经济学家之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
特朗普青少年时代的美国

在特朗普成长的五、六十年代，美国不但是全世界最富裕的国家，而且几乎在所有领域都自给自足。据美国作家布莱森（Bill Bryson）在他的回忆录中描述，美国家庭在那个年代第一次用上了冰箱，电视开始普及，迪斯尼乐园打开了大门。对他这个年纪的美国人来说，那是只能在梦中重现的黄金岁月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普只比布莱森大五岁。他也许也对那个年代记忆深刻，而且真的觉得，他手下的这个巨大城堡，只要筑起高墙拉起吊桥，像过去那样自家人关起门来过日子，就能重新找回昔日的繁荣和“伟大”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

60年代的美国富裕家庭。(Harry Benson/Express/Getty Images)

美国比大部分国家都有条件这样做

如果美国真的这样做，短期内出口贸易会遭受打击，美国企业会失去海外市场，随之而来的是失业率升高和生活水平下降。但是从长期来看，美国的经济实力和3亿多人口的国内市场使它对外贸的依赖比许多国家都少。根据世界银行的统计数据，出口贸易在美国GDP中仅占12%，进口占15%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相比之下，加拿大的出口占GDP的31%，进口占33%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果特朗普决心把贸易战打下去，加拿大和其他国家不仅要为减少损失和重建国际贸易秩序共同努力，而且要面对一个因为少了贸易纽带而更加动荡的国际环境。因为一些国家过去的经验证明，你跟一个国家做生意，就不太会跟它打仗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News , Paul Haavardsrud

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道
特朗普阴影下，加拿大外交何去何从？
特朗普再开炮：NAFTA是灾难
从橘汁、酸奶到割草机：加美贸易战开打，加拿大消费者中枪

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Filage du textile : les Vikings n’auraient pas inspiré les anciens Inuits

RCI | English

Food additive warning applies to Canada, says environmental group

RCI | Español

Declaración de Israel como estado judío: la crítica de Susana Khalil

المخرج المسرحي الكندي روبير لوباج عبر مذياع هيئة الإذاعة الكندية. حقوق الصورة: Radio-Canada/Christian Côtéالعربية | RCI

سوء الحظ يُلاحق المخرج الكندي روبير لوباج

我是新媒体创立人系列
难民与加拿大