加拿大国际贸易法庭：中国、韩国和越南的钢材补贴和倾销造成损害

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加拿大国际贸易法庭说，有足够迹象表明，中国、韩国和越南的钢材补贴政策和钢材倾销对加拿大钢材生产商已经造成或可能造成损害。法庭尤其提到冷轧带钢和冷轧卷板这两种产品。

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在加拿大国际贸易法庭作出此项判决前，加拿大边境服务署已经开始对外国钢材的倾销和补贴问题开始进行调查。这项调查尚未结束，初步调查结果将在8月20日公布。

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美国向加拿大钢材征收25%关税促使加拿大公司寻找新的出口市场。联邦政府因此开始加强打击把便宜的外国钢铝材运进加拿大的公司，措施之一是扩大加拿大边境服务署权限，让它可以对涉嫌逃避进口税的公司及其产品价格进行调查。

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加拿大国际贸易法庭属于行政法庭，是一个独立的准司法机构，成立于1988年，设在渥太华市。该法庭下达的裁决通过财政部提交到议会。

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（RCI with CP ）

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