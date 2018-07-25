研究显示孩子只参加一种体育活动更容易受伤

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孩子如果在某种运动上被认为有天赋，通常就会被鼓励全年训练，并尽早开始参加比赛。但是最近的一项研究显示，过早限制在单一运动项目对孩子的成长发育有害。参加单一项目训练一年超过八个月的孩子更容易受伤。

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东安大略儿童医院的卡森（Sasha Carsen）医生在接受CBC采访时说，由于青少年开始参加竞技运动的年龄提早，人数增加，导致近年来儿科运动受伤病例大增。孩子如果专攻一个体育项目，正在成长的关节、骨骼和软组织会受到重复性的压力，骨骼发育因此可能受损，尤其是如果孩子休息不足的话。

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他说，过早集中训练单一项目对孩子几乎没有任何好处。要减少运动伤害，最好让孩子参加多种体育活动，让身体的各个部位得到锻炼，培养不同的技能。他建议小运动员的父母除了保证他们的休息时间外，还要了解孩子一年在同一运动项目上花了多少时间。

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（RCI with CBC News, Anna Wassermann ）

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